Mundial 2026 | "Paz y solo fútbol", el sueño que lucha contra polémicas migratorias y la sombra de Trump

Chattanooga, Estados Unidos/La cuenta atrás del Mundial 2026 se agota: el jueves México y Sudáfrica saltarán al estadio Azteca (Ciudad de México) con un anhelo generalizado, que una vez comience a rodar el balón se hable solo del juego y se olviden las interminables controversias que han manchado la previa del gran torneo.

Porque no hay un día de sosiego en los prolegómenos de la gigantesca competición que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá. Las polémicas migratorias han sido una constante antes del inicio de la Copa de la FIFA.

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Protestas masivas en México -

Al día siguiente de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum asegurara poder "garantizar la celebración de la inauguración en paz y tranquila", miles de maestros bloquearon este martes una avenida que conduce al estadio Azteca.

Habían sido convocados por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana para reclamar mejoras laborales aprovechando el escaparate que les ofrece el evento deportivo.

Las autoridades desplegaron igualmente a miles de policías, que instalaron barreras y atravesaron un remolque en la vía para impedir el paso de la marcha.

Sheinbaum calificó las protestas de "provocación": "Nosotros lo vemos como una provocación como para decir 'miren que mal está la situación en México'".

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Fin de la amenaza de huelga en Los Ángeles -

Lo que parece que el Mundial ha esquivado por ahora es la huelga de los empleados del SoFi Stadium de Los Ángeles, donde el viernes debutará Estados Unidos frente a Paraguay, luego del acuerdo alcanzado este martes por trabajadores y la empresa concesionaria de la restauración en este estadio.

El pacto conllevaría un aumento salarial para estos trabajadores (unos 2.000 afectados), dedicados principalmente a las concesiones de comidas y bebidas, y les otorgaría la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en caso de verse amenazados por la presencia de agentes del servicio migratorio ICE.

Un árbitro somalí apartado -

También lejos del deporte, en Estados Unidos el titular fue el apartamiento del torneo del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien le fue negada la entrada a Estados Unidos.

"Fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio", señaló la policía de fronteras estadounidense (CBP).

"Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial", declaró Artan en una entrevista al New York Times este martes desde Estambul, la ciudad a la que fue enviado de vuelta tras negársele la entrada en territorio estadounidense.

Somalia y sus migrantes en Estados Unidos están en el punto de mira de Donald Trump, que lo calificó de "país podrido" a finales de noviembre.

El rechazo de Artan provocó la indignación en el país africano. El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia defendió "la integridad" del árbitro y le aseguró su "apoyo inquebrantable".

El jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, defendió, sin entrar en detalles, que se denegara la entrada a Artan "por una muy buena razón".

En medio de la guerra en Oriente Medio, Giuliani sí garantizó que jugadores y técnicos de la selección de Irán, concentrados en Tijuana, podrán entrar en territorio estadounidense para disputar sus partidos, pero no así "algunos oficiales iraníes que no van a entrar, de nuevo, por muy buenas razones".

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Puesta a punto de las potencias -

En lo deportivo, los equipos participantes siguen ultimando la puesta a punto antes de entrar en competición.

La campeona Argentina se enfrentará este martes a Islandia en Auburn (Alabama) con su icono Lionel Messi entre algodones, reservado para las cosas importantes.

Además, varios jugadores clave están con molestias, como Leandro Paredes (desgarro), Julián Álvarez (inflamación de tobillo) o el arquero Dibu Martínez, que se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha.

"No quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores", reconoció el lunes su seleccionador Lionel Scaloni.

Julián Álvarez también fue protagonista indirecto del equipo argentino, luego de que el Real Madrid anunciase este martes haber hecho una oferta de 150 millones de euros (173 millones de dólares) al Atlético para contratar al delantero de la Albiceleste, una propuesta rechazada por el club rojiblanco.

Otros favoritos, como Francia y España, mostraron una buena cara en sus últimos amistosos el lunes: los Bleus, vigentes subcampeones del mundo, derrotaron por 3-1 a Irlanda del Norte en Lille, con triplete de Michael Olise, mientras que la Roja superó por el mismo resultado a Perú en un amistoso celebrado en Puebla (México).

Por su parte, el astro brasileño Neymar progresa adecuadamente, con "una buena evolución" de su lesión en la pantorrilla derecha, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

A sus 34 años, el goleador histórico de la Canarinha aseguró sentirse como un "chico" antes de tomar parte en su cuarto y "último" Mundial.

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