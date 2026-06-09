Mundial 2026 | Polémicas migratorias empañan el arranque de la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | A dos días del pitazo inicial, una serie de incidentes deja en evidencia las tensiones entre la política migratoria de EE.UU. y el espíritu del torneo.

Panamá/Faltan horas para que el Mundial 2026 arranque en el Estadio Azteca de Ciudad de México, pero la fiesta del fútbol ya tiene varios invitados incómodos.

En los últimos días, una cadena de episodios migratorios y de seguridad ha generado incomodidad en la comunidad futbolística internacional, y los creadores de contenido y medios especializados no han tardado en alzar la voz.

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El caso más resonante involucra a Aymen Hussein, figura indiscutida de la selección de Irak. El delantero fue detenido e interrogado durante siete horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago al llegar a Estados Unidos con su selección. Su propia federación denunció que fue tratado "como un terrorista". Mientras tanto, el fotógrafo oficial de la selección, Talal Salah, fue interrogado por más de diez horas y finalmente no le permitieron ingresar al país.

El fútbol también perdió a uno de sus mejores árbitros. Omar Abdulkadir Artan llegó el 6 de junio al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, pero pese a contar con visa válida y documentación de la FIFA, fue detenido durante varias horas y finalmente deportado. El juez somalí de 34 años, con escarapela FIFA desde 2018, había sido elegido el mejor árbitro del continente africano por la CAF en 2025, y habría sido el primer somalí en dirigir en una Copa del Mundo. La FIFA confirmó que no tenía capacidad para influir en la decisión, la cual es competencia exclusiva de Estados Unidos.

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Las escenas en los estadios tampoco ayudaron. Al descender del autobús que trasladó a la selección de Uzbekistán al Icahn Stadium de Nueva York para su amistoso ante Países Bajos, jugadores y miembros del cuerpo técnico fueron sometidos a una revisión que incluyó detectores de metales, inspección de pertenencias y perros policiales especializados. Para muchos, algo exagerado, aunque el operativo estuvo relacionado con la presencia de Donald Trump en Nueva York ese mismo día.

A esto se suma que en Texas, la selección de Senegal también fue expuesta a exhaustivos controles a su llegada, con revisiones individuales registradas en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Lo que une estos episodios no es la casualidad. El caso del árbitro somalí se produce en un contexto de restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de varios países, entre ellos Somalia, incluida en las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. El deporte, una vez más, pagando facturas que no pidió.

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