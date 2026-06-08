Mundial 2026| Neymar le da una buena sensación a Brasil en medio de su recuperación

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Estados Unidos/El astro brasileño Neymar presenta una "buena evolución" de su lesión en la pantorrilla derecha, que lo ha privado de jugar desde mediados de mayo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El goleador histórico de los pentacampeones mundiales fue sometido este lunes en Estados Unidos a una resonancia magnética que arrojó resultados "dentro de los parámetros esperados".

"Seguirá el proceso de recuperación y preparación física diseñado por el equipo médico de la selección brasileña", indicó la CBF en un comunicado.

La entidad no brindó más detalles, pero se cree que no estará listo para el debut de su país en la Copa del Mundo de Norteamérica, el sábado ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, por el Grupo C.

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Ney, de 34 años, jugo por última vez con su equipo, el Santos, el 17 de mayo en un juego del campeonato brasileño. No actúa con el Scratch desde octubre de 2023.

Podría recibir el alta médica para el segundo choque, contra Haití, el 19 de junio en Filadelfia. Brasil cierra la primera fase ante Escocia el 24 del mismo mes.

El exjugador del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain no formó parte del entrenamiento del lunes e hizo, como en los pasados días, trabajos de recuperación en el gimnasio.

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El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, confió el viernes en que Neymar podría reincorporarse a las prácticas esta semana.

Pero el técnico italiano ha dicho que no forzará la recuperación del astro, cuya carrera ha sido lastrada en las últimas temporadas por lesiones recurrentes.

En tanto, en el entrenamiento en las instalaciones de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, la Seleção contó con su último refuerzo, Ederson.

El volante del Atalanta reemplazó al lateral Wesley, de la Roma, lesionado el sábado en el partido amistoso ante Egipto (victoria brasileña 2-1), el último antes del estreno mundialista.