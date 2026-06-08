Mundial 2026 | Conoce a los posibles aspirantes al Balón de Oro en esta cita internacional

Panamá/A las puertas de una nueva cita mundialista, la FIFA ha revelado una lista de los futbolistas llamados a protagonizar el torneo y competir por el prestigioso Balón de Oro adidas, galardón que distingue al mejor jugador de la competición.

Entre los nombres destacados figuran desde leyendas consagradas hasta jóvenes promesas que buscan asaltar el trono del fútbol mundial.

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El trono de Messi y la amenaza de los goleadores

Lionel Messi, tras su histórica coronación en Catar 2022 donde fue elegido el mejor del torneo por segunda vez, llega con la capacidad intacta de maravillar al mundo y defender su corona. Sin embargo, la competencia será feroz. Kylian Mbappé, ahora en las filas del Real Madrid, se presenta como uno de los máximos favoritos tras volver a ser el goleador de la Champions League y con la ambición de recuperar el trofeo mundial para Francia.

Por parte de Inglaterra, el capitán Harry Kane llega respaldado por una temporada espectacular con el Bayern de Múnich, donde revalidó su título de máximo goleador de la Bundesliga con 36 tantos. Su compañero de equipo en Alemania, el francés Michael Olise, también entra en la terna tras una campaña de 36 participaciones directas en gol y ser nombrado el mejor jugador del campeonato alemán.

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La irrupción de la juventud y el talento creativo

El relevo generacional está encabezado por Lamine Yamal. Con apenas 18 años, la joya del FC Barcelona llega recuperada de una lesión y se perfila como el arma más peligrosa de la selección de España gracias a su capacidad para decidir partidos con regates y remates precisos.

En el centro del campo, la inteligencia y el control del ritmo serán fundamentales. Enzo Fernández regresa como vigente campeón mundial con Argentina, aportando equilibrio y visión de juego. Por su parte, Portugal confía en Vitinha, el motor del PSG, quien recientemente fue clave para que su club lograra su segundo título consecutivo en la Liga de Campeones. Declan Rice, el baluarte del Arsenal, es la pieza que Thomas Tuchel considera "poco frecuente" por su imponente capacidad física y control del pase en el esquema inglés.

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Potencia americana y el factor local

El continente americano presenta candidatos de alto calibre. Luis Díaz llega como una "pesadilla" para las defensas rivales por su habilidad en el uno contra uno con la selección de Colombia. Uruguay cuenta con el despliegue de Federico Valverde, uno de los mejores especialistas del mundo en disparo de larga distancia. Brasil espera la mejor versión de Raphinha, cuya intensidad y capacidad de desborde pueden marcar la diferencia si se recupera totalmente de sus molestias físicas.

Finalmente, el factor anfitrión recae sobre Christian Pulisic. El atacante de Estados Unidos es el pilar de un combinado que aspira a llegar lejos aprovechando su explosividad y la motivación de jugar ante su público.

Para entenderlo mejor, imaginen que el Balón de Oro es como una corona en un juego de tronos deportivo; mientras Messi intenta mantenerla en su cabeza, una nueva guardia de caballeros jóvenes como Yamal y gigantes del gol como Mbappé y Kane vienen marchando con todo su arsenal para reclamar el mando del fútbol mundial.

Con información de FIFA

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