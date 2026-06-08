Mundial 2026: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz estarán disponibles para el debut de España, asegura De la Fuente

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El lunes 15, con los tres atacantes dados de alta, España enfrentará a Cabo Verde en su primer partido dentro del Grupo H del Mundial , en Atlanta .

México, México/Los juveniles extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz estarán disponibles para el debut de España en el Mundial de 2026 contra Cabo Verde, aseguró el domingo el seleccionador Luis de la Fuente.

La selección española llegó el domingo a Puebla, donde el lunes enfrentará a Perú con las notables ausencias de los atacantes del Barcelona, el Athletic Club y el Osasuna, respectivamente, quienes se quedaron en el campamento de prácticas de Chattanooga, en Estados Unidos, para continuar sus rehabilitaciones.

"Lamentamos que no estén aquí acompañándonos, pero las indicaciones de los servicios médicos y de la preparación física nos invitaban a que se quedaran allá", explicó De la Fuente en rueda de prensa. "Los tres podrán estar disponibles para el próximo partido".

Este lunes, la Roja tendrá su último ensayo mundialista contra Perú en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (centro de México).

El lunes 15, con los tres atacantes dados de alta, España enfrentará a Cabo Verde en su primer partido dentro del Grupo H del Mundial, en Atlanta.

Yamal, de 18 años, se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en la recta final de la temporada 2025-2026 con su club.

Williams, de 23 años, va dejando atrás una lesión en el muslo izquierdo mientras que Víctor Muñoz, de 22 años, afrontó un problema en el soleo de la pierna izquierda.

Los tres extremos "están cumpliendo los pasos de recuperación y están muy bien", reiteró De la Fuente. "Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allá para hacer trabajo más específico".

De la Fuente consideró que el partido contra Perú "nos sitúa en la realidad del Mundial". En este juego presentará una alineación con "futbolistas que no estuvieron contra Irak".

Antes de viajar a México, la selección española empató 1-1 con Irak en La Coruña, el jueves.

Para el partido del lunes contra Perú se prevé la participación de Yéremy Pino en la delantera.

"Este partido contra Perú nos va a ayudar a preparar el debut", dijo el extremo de 23 años que juega para el Crystal Palace de Inglaterra.