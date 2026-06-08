Mundial 2026| RD Congo vs Chile: partido amistoso se jugará en un nuevo sitio tras prohibición por ébola

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España/Las selecciones de fútbol de Chile y República Democrática de Congo disputarán en Francia el martes el partido amistoso que fue prohibido por una localidad española, debido al brote de ébola en el país africano.

La selección congoleña, que ha estado concentrada en Marbella (sur de España) estos últimos días, viaja este lunes a Francia, tal como confirmó su Federación de Fútbol (FECOFA) en su cuenta de X.

"Últimos momentos de trabajo en Marbella antes de tomar rumbo a Francia", escribió la FECOFA sobre una imagen de una agenda del día de la selección africana.

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La selección chilena precisó en X que el partido se disputará a puerta cerrada a las 18h00 locales (16h00 GMT; 12h00 en Chile) en el estadio La Source de Orleans.

El encuentro debía jugarse inicialmente en La Línea de la Concepción (sur de España), pero el alcalde de la localidad, Juan Franco, prohibió el martes pasado el encuentro por temor al brote de ébola en el país africano.

Franco basó su decisión en "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo recomendaciones del departamento de sanidad del gobierno regional de Andalucía así como de los servicios sanitarios de su propio ayuntamiento.

El alcalde de La Línea alegó que no se le habían ofrecido garantías sanitarias suficientes.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote anunciado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo.

Según la agencia de salud de la ONU, en ese país se han registrado 515 infecciones confirmadas por ébola, entre ellas 91 que terminaron en muerte.

Un responsable de prensa de la selección congoleña señaló a AFP el 21 de mayo que "ningún jugador que milite en un equipo del país ha sido convocado".

La selección congolesa, que el miércoles pasado empató 0-0 con Dinamarca en un amistoso en Bélgica, cerrará contra Chile su preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En el Mundial, la RD Congo se medirá en el grupo K a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Chile, por su parte, que no clasificó para el Mundial, cerrará su gira europea tras perder el sábado 2-1 frente a Portugal en un amistoso en Lisboa.

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