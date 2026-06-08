Mundial 2026 | Luis Mejía y Aníbal Godoy estuvieron presentes en el entrenamiento de la selección de Panamá

Panamá/La Selección Mayor de Panamá retomó actividades este lunes 8 de junio con una sesión ligera en su campamento base, el Complejo Nottawasaga Resort, ubicado en New Tecumseth, Ontario, Canadá. Y las noticias que llegaron desde la cancha son las que todos los aficionados querían escuchar.

La práctica, realizada en la cancha 2 del centro de entrenamiento, estuvo marcada por un ambiente relajado y de mucha camaradería entre los jugadores. La jornada arrancó con ejercicios de movilidad y estiramientos, antes de dar paso a dinámicas recreativas como el fútbol tenis, una sesión pensada principalmente para mantener las piernas activas y conservar el ritmo tras los recientes días de competencia y viaje.

Otras noticias: Mundial 2026 | Tomás Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas hablan desde el base camp de Panamá en New Tecumseth

La gran noticia del día: Manotas y Godoy, con el grupo

El titular de las buenas nuevas tiene nombre propio —y en realidad son dos. El guardameta Luis 'Manotas' Mejía se presentó esta mañana junto al resto del plantel y trabajó con los porteros bajo la supervisión del preparador de porteros Donaldo González. El guardián panameño venía realizando trabajos diferenciados con el cuerpo médico tras las molestias físicas sufridas con su club Nacional de Uruguay, pero los avances son claros: Manotas se va integrando al grupo, y eso es una señal más que alentadora de cara al debut mundialista.

El otro protagonista de la jornada fue el capitán Aníbal Godoy, quien también estuvo presente en la sesión de trabajo junto a sus compañeros. La presencia del líder del vestidor en el campo es siempre un termómetro del estado del equipo, y verlo activo junto al grupo genera confianza en todo el cuerpo técnico y en la afición.

Otras noticias: Mundial 2026: Deniegan entrada a Estados Unidos al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan pese tener visado en regla

Descanso programado para mañana

Tras varios días consecutivos de entrenamientos, amistosos internacionales y el traslado hacia territorio canadiense, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen ha decidido concederle a la plantilla una jornada de desconexión este martes. Sin actividades oficiales, los jugadores tendrán un espacio vital para la recuperación física y mental antes de entrar de lleno en la recta final de la preparación.

Un detalle que no es menor: el equilibrio entre carga de trabajo y descanso es parte fundamental del alto rendimiento, y Christiansen lo sabe bien.

La cuenta regresiva ya empezó

Panamá continuará sus trabajos en el Nottawasaga Resort durante los próximos días, con un objetivo claro y marcado en rojo en el calendario: el 17 de junio, cuando las canaletas debuten en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana, en el Toronto Stadium, en acción del Grupo L.

El sueño mundialista está a la vuelta de la esquina. El equipo se prepara, los referentes se recuperan y el grupo crece unido. Panamá llega, Panamá está lista.

Otras noticias: Mundial 2026 | De Uruguay 1930 a Catar 2022: quién ha mandado en el fútbol