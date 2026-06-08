Mundial 2026 | De Uruguay 1930 a Catar 2022: quién ha mandado en el fútbol

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.

Los Angeles, Estados Unidos/Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de fútbol, en Catar 2022, su tercer título en la historia. Sin embargo, Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante del mundo.

Los grandes campeones

Brasil encabeza la tabla histórica con 5 títulos, obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Le siguen Alemania e Italia, ambas con 4 títulos: los alemanes levantaron la copa en 1954, 1974, 1990 y 2014, mientras que los italianos lo hicieron en 1934, 1938, 1982 y 2006.

Con 3 títulos figura Argentina, campeona en 1978, 1986 y 2022. En el grupo de las bicampeonas se encuentran Uruguay (1930 y 1950) y Francia (1998 y 2018). Finalmente, Inglaterra (1966) y España (2010) completan el palmarés con un título cada una.

Resultados de todas las finales

La historia del Mundial comenzó en 1930 con el triunfo de Uruguay sobre Argentina (4-2) en suelo uruguayo. Cuatro años después, Italia inició su dinastía al vencer a Checoslovaquia (2-1) en la prórroga, título que revalidó en 1938 ante Hungría (4-2) en Francia.

En 1950, Uruguay protagonizó uno de los mayores sobresaltos del fútbol al imponerse a Brasil (2-1) en el propio estadio Maracaná, en un torneo que se decidió por grupo final en lugar de una final directa. En 1954, Alemania derrotó a Hungría (3-2) en Suiza, y en 1958 comenzó la era dorada de Brasil, que goleó a Suecia (5-2) en su propio país. Los brasileños repitieron en 1962 ante Checoslovaquia (3-1) en Chile y alcanzaron su tercer título en 1970 con una memorable victoria sobre Italia (4-1) en México.

Inglaterra logró su único título en 1966 al superar a Alemania Federal (4-2) en la prórroga, en casa. En 1974, Alemania Federal venció a Países Bajos (2-1) en su propio terreno, y en 1978 Argentina conquistó su primera estrella ante los mismos Países Bajos (3-1) en la prórroga. Italia completó su segunda racha de títulos en 1982 ante Alemania (3-1) en España, y Argentina obtuvo su segundo campeonato en 1986 superando a Alemania Federal (3-2) en México.

La década de los noventa abrió con la revancha alemana: en 1990, Alemania Federal derrotó a Argentina (1-0) en Italia. En 1994, Brasil alcanzó su cuarto título al vencer a Italia en penales (0-0, 3-2) en Estados Unidos. En 1998, Francia brilló en casa goleando a Brasil (3-0), y en 2002 los brasileños sellaron su quinto y último título ante Alemania (2-0) en Corea del Sur y Japón.

El nuevo siglo trajo más finales históricas: en 2006, Italia conquistó su cuarto título en una definición por penales ante Francia (1-1, 5-3) en Alemania. En 2010, España logró su único Mundial al superar a Países Bajos (1-0) en la prórroga, en Sudáfrica. En 2014, Alemania obtuvo su cuarta estrella con un gol en la prórroga ante Argentina (1-0) en Brasil. Francia revalidó título en 2018 ante Croacia (4-2) en Rusia.

El torneo más reciente, Catar 2022, ofreció quizás la final más emocionante de la historia: Argentina y Francia empataron 3-3 tras el tiempo reglamentario y la prórroga, con Argentina alzándose campeona en la tanda de penales (4-2) para conquistar su tercera estrella.