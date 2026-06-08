Mundial 2026 | Tomás Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas hablan desde el base camp de Panamá en New Tecumseth

Panamá/Desde las instalaciones del base camp de la Selección Nacional de Panamá en New Tecumseth, los futbolistas Tomás Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas conversaron este lunes con los medios de comunicación presentes, entre ellos TVN y TVMAX con Eduardo Lim Yueng, previo al entrenamiento del día.

Tomás Rodríguez: "Hay que llegar con la ansiedad controlada"

El delantero reconoció que más allá del apartado ofensivo, la clave para Panamá en este Mundial pasará por el orden táctico. "Sabemos que un mundial se juega a otra intensidad, a otro nivel", señaló, aunque aclaró que marcar goles sigue siendo un objetivo prioritario y que el equipo trabaja diariamente para ello.

Rodríguez también destacó la importancia de la inteligencia emocional de cara al debut. Recordó lo ocurrido en Brasil 2014, cuando Panamá encajó varios goles en los primeros minutos ante una atmósfera cargada de adrenalina, y advirtió que llegar con la ansiedad controlada será determinante, especialmente para quienes vivirán su primer Mundial.

En ese sentido, valoró positivamente el último partido de preparación ante Bosnia, selección que también estará presente en el torneo. "Fue una muy buena preparación y es lo que se va a venir en el mundial", apuntó.

Para Rodríguez, que vivirá su primer Mundial, esta cita representa "una ilusión de niño, un sueño". Sus compañeros con experiencia mundialista, como Godoy, Amir y Pumita, le han transmitido que la competencia es "otro nivel" y que la preparación física y mental será fundamental.

Consultado sobre la competencia en la zona de ataque, el jugador se mostró positivo respecto al grupo, destacando la movilidad y calidad de sus compañeros en el frente ofensivo, y subrayó su disposición a aprender cada día del entorno.

Édgar Yoel Bárcenas: "No me siento inamovible, el fútbol es de día a día"

El centrocampista Édgar Yoel Bárcenas explicó que el técnico Thomas Christiansen lo ha ubicado en la posición que habitualmente ocupa Coco Carrasquilla en el mediocampo. Lejos de sentirse incómodo, Bárcenas aseguró que esa zona no le es ajena: en su último torneo con Mazatlán disputó los 17 partidos en esa misma demarcación.

Sobre la posible dependencia de Carrasquilla, Bárcenas fue claro: reconoció que en el sistema de 5-4-1 que utiliza Panamá, el mediocampo es la zona más importante del equipo por su doble función defensiva y generadora. "Siempre me va a gustar tener a Coco", admitió, aunque aclaró que mientras se espera conocer el estado de salud del volante, él junto a Harvey y Griffin están cubriendo ese espacio "de una buena forma".

El centrocampista llegó también al club de los 100 partidos con la Selección, un hito que le generó reflexión. "No me siento inamovible", insistió, y atribuyó su continuidad a una preparación constante y a una balanza favorable entre aciertos y errores a lo largo de su carrera internacional.

Finalmente, al comparar este segundo Mundial con el primero hace ocho años, Bárcenas fue contundente: "Creo que tenemos un poco más de ilusión, porque sentimos que podemos hacer historia".