Mundial 2026| Panamá: 'Sele' abre las puertas de su campo base al grandes ligas panameño Edmundo Sosa

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Ghana vs Panamá, el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m., por TVN,. TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Selección de Panamá se enfoca en su preparación para los partidos que tendrá en el Mundial 2026. Mientras se mantiene concentrado en el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre de Canadá, un compatriota visita al grupo. Se trata de Edmundo Sosa, pelotero que juega en el béisbol de las grandes ligas para los Phillies de Filadelfia.

Sosa, quien llegó con los Phillies a Toronto para una serie de tres partidos ante los Azulejos, se apersonó este martes al sitio de concentración. Él fue recibido por Christian Núñez, director de selecciones nacionales de la Federación Panameña de Fútbol.

Núñez le entregó al beisbolista capitalino una camiseta del combinado canalero con las firmas de los jugadores.

"Muchachos: quiero agradecerles por tomarse su tiempo para firmar la camisa para mí", expresó Sosa en un video difundido en las redes sociales de la federación. "Significa mucho para mí tenerla conmigo y quedarme con ella".

La selección panameña entrena en el Nottawasaga Training Site, siendo el único conjunto que tiene su campo base en el territorio canadiense. Sus dos primeros partidos del Mundial 2026 serán en Toronto ante Ghana, el 17 de junio, y Croacia el día 23.

Habló para TVMAX

Antes de que los Phillies se enfrentaran a los Azulejos, Edmundo Sosa manifestó su orgullo de ver a Panamá en la máxima cita del fútbol. Sus palabras fueron captadas por Alexis Carrasco de TVMAX.

"Estoy muy contento porque sé que los muchachos van a hacer lo que tengan qué hacer para ganar", señaló. "Ya no es simplemente que vamos a estar en el Mundial y vamos a estar en el grupo. Ahora vamos a competir por el grupo. Lo muchachos tienen el compromiso y saben qué pueden ser cabeza de grupo", agregó.

Aunque el conjunto panameño enfrenta a rivales fuertes en el Grupo L, como Inglaterra, Croacia y Ghana, Sosa mostró su confianza de que Panamá puede hacer un buen trabajo y pasar a los dieciseisavos de final.

"Ese partido contra Ghana hay que echarles las ganas que sean necesarias. Hay que tratar de sacar los tres puntos y sacar los puntos que sean necesarios para pasar a la siguiente ronda. Confío en ellos", recalcó. "Todo el país confía en ustedes, muchachos. Sigan trabajando, sigan sudando la camiseta, sigan dando el 100% y estamos con ustedes".

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Reseña del invitado

El infielder capitalino Edmundo Sosa (nacido el 6 de marzo de 1996) es uno de los peloteros panameños más destacados y consolidados en las Grandes Ligas. Conocido por su energía, sólida defensa y versatilidad en el cuadro de juego, ha sabido ganarse un puesto importante en el mejor béisbol del mundo.

Firmas y Desarrollo en Ligas Menores (2012-2018)

Sosa demostró su talento desde las categorías juveniles en Panamá, llevando a Panamá Metro a títulos nacionales juveniles. Su salto al profesionalismo se dio rápido:

2012 (Firma internacional): Fue firmado por los Cardenales de San Luis como agente libre internacional el 2 de julio de 2012.

Fue firmado por los como agente libre internacional el 2 de julio de 2012. 2013-2016 (Ascenso rápido): Debutó en la Dominican Summer League en 2013 bateando para un gran .314. En 2016, jugando para los Peoria Chiefs, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la Midwest League (Clase A), lo que obligó a San Luis a protegerlo en su roster de 40 hombres.

Debutó en la Dominican Summer League en 2013 bateando para un gran .314. En 2016, jugando para los Peoria Chiefs, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la Midwest League (Clase A), lo que obligó a San Luis a protegerlo en su roster de 40 hombres. 2018 (Antesala a las Mayores): Tuvo un gran año en las sucursales Doble A (Springfield) y Triple A (Memphis), donde bateó de forma combinada para .270 con 12 cuadrangulares y 59 carreras empujadas.

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Debut y Etapa con los Cardenales de San Luis (2018-2022)

Sosa cumplió el sueño de convertirse en el grandes ligas panameño número 59 de la historia:

El Debut (23 de septiembre de 2018): Fue llamado al equipo grande y debutó esa misma noche frente a los Gigantes de San Francisco .

Fue llamado al equipo grande y debutó esa misma noche frente a los . 2021 (Consolidación): Después de un 2020 complicado por lesiones y la pandemia, el 2021 fue su año de despegue. Tomó la titularidad del campocorto tras la lesión de Paul DeJong. El 4 de junio de ese año conectó su primer cuadrangular en MLB ante el lanzador Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati. Terminó la campaña jugando 113 partidos, bateando para .271 con 6 jonrones y 27 impulsadas.

Traspaso y Éxito con los Filis de Filadelfia (2022-Presente)

El 30 de julio de 2022, en medio de la fecha límite de cambios, Sosa fue canjeado a los Phillies de Filadelfia por el lanzador JoJo Romero. Este movimiento relanzó su carrera y lo puso en el escenario más grande del béisbol.

A día de hoy, Edmundo Sosa sigue siendo una pieza de enorme valor en el roster de Filadelfia por su rol de "súper utility". Aunque su posición natural es el campocorto, con los Phillies ve acción constante cubriendo la tercera base, la segunda base y ocasionalmente las esquinas de los jardines. Su entrega incondicional en el terreno de juego lo ha convertido en uno de los jugadores preferidos de la afición de Citizens Bank Park.