Mundial 2026 | Selección de Panamá se blinda en un búnker con historia mundialista previo al debut

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Conoce las ventajas operativas del campamento base.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ya ha establecido su centro de operaciones en el Nottawasaga Resort, ubicado en Ontario, Canadá, para encarar la fase final de su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este complejo, situado en el tranquilo pueblo de Alliston, fue seleccionado estratégicamente por el cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen debido a su capacidad para ofrecer concentración absoluta, privacidad y una logística que minimiza los desplazamientos.

El lugar posee un prestigioso legado futbolístico, ya que sirvió como base para la Selección de Alemania durante el Mundial de 1994. En aquel entonces, figuras de la talla de Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann y Rudi Völler destacaron la tranquilidad del resort como un factor clave para trabajar sin distracciones, una filosofía que la delegación panameña busca replicar hoy en día. Además de los alemanes, clubes como el Parma de Italia y el Toronto FC han utilizado estas instalaciones de élite.

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Entre las ventajas operativas del campamento resaltan:

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Logística simplificada: Las canchas de entrenamiento , el gimnasio y las áreas de recuperación se encuentran a pocos pasos de las habitaciones.

Las , el gimnasio y las áreas de recuperación se encuentran a pocos pasos de las habitaciones. Entorno natural: El complejo cuenta con amplias zonas verdes y senderos que favorecen el descanso mental de los jugadores.

El complejo cuenta con amplias zonas verdes y senderos que favorecen el descanso mental de los jugadores. Ubicación estratégica: Se encuentra a poco más de una hora de la ciudad de Toronto, sede de los primeros compromisos del equipo.

A menos de 10 días para el inicio del torneo, el onceno nacional mantiene un ritmo de entrenamientos matutinos enfocado en el aspecto táctico. El gran objetivo es llegar en condiciones óptimas al debut mundialista contra Ghana, programado para el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium, como parte de la acción del Grupo L.

Con información de FPF.

Copa del Mundo 2026: la mayor fiesta del fútbol está en marcha

Por primera vez en la historia, 48 selecciones disputarán el torneo más grande jamás organizado

El conteo regresivo ha comenzado. La Copa Mundial FIFA 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Un torneo sin precedentes que reescribe los libros de historia del deporte más popular del planeta.

Con 48 selecciones y 104 partidos —40 más que en Qatar 2022— este Mundial amplía su formato de ocho a doce grupos de cuatro equipos, e incorpora una ronda adicional de dieciseisavos de final.

El pitazo inicial resonará en tierra azteca. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la gran final tendrá como escenario el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. México enfrentará a Sudáfrica el jueves 11 de junio en ese histórico duelo de apertura.

Las 16 sedes están distribuidas en once ciudades de Estados Unidos —Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Seattle— más tres en México y dos en Canadá: Toronto y Vancouver.

En cuanto al formato competitivo, la FIFA confirmó que los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. Las semifinales se disputarán en Atlanta y Dallas, el partido por el tercer lugar en Miami, y la gran final el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

El torneo abarcará 39 días de competición, con 72 encuentros en la fase de grupos y 32 en la fase eliminatoria. Un espectáculo global que promete coronar al nuevo campeón del mundo ante millones de espectadores.