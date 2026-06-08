Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla sigue sin entrenar con el grupo en Nottawasaga Resort

Panamá/La incertidumbre sobre el estado físico de Adalberto "Coco" Carrasquilla sigue siendo el tema que más preocupa en el entorno de la Selección Nacional de Panamá, a tan solo nueve días del debut mundialista ante Ghana.

Este lunes, en el segundo día de entrenamiento en el base camp de New Tecumseth, el mediocampista no se unió al trabajo grupal y realizó una sesión diferenciada, según confirmaron fuentes de la delegación canalera.

La ausencia de Carrasquilla en el campo de entrenamiento no es novedad. En este segundo día de ejercicios en New Tecumseth, Adalberto Carrasquilla, junto a Edgardo Fariña, Carlos Harvey y José Fajardo, realizaron un trabajo diferenciado en el gimnasio, manteniéndose al margen de la preparación colectiva.

Todo comenzó el pasado 24 de mayo, cuando el volante de Pumas UNAM sufrió la lesión durante la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que su equipo cayó 1-2 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Christiansen: "No me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera"

Desde el primer momento, el técnico Thomas Christiansen optó por la cautela y defendió su decisión de mantener al volante dentro de la convocatoria oficial. "Sufrió una lesión contra Cruz Azul y después de ese partido nos pusimos en contacto con él y hasta ayer recibimos un informe por parte del club", señaló el estratega al momento de anunciar la lista de 26 jugadores.

Sin embargo, el técnico hispano-danés dejó entrever cierta desconfianza en los reportes recibidos desde México. "Las imágenes no concuerdan completamente con el informe que se nos envió", explicó Christiansen, añadiendo que una lesión de este tipo no puede ser diagnosticada antes de las 24 horas posteriores por el edema y otras situaciones médicas.

Ante la situación incierta, el entrenador fue directo: "Como es una situación incierta, yo no me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera", afirmó, descartando así cualquier posibilidad de excluir al centrocampista sin contar con un diagnóstico definitivo.

Ya en la antesala del amistoso ante República Dominicana, Christiansen ofreció señales más alentadoras. El técnico confirmó que Carrasquilla avanzaba de forma "muy favorable" en su proceso de rehabilitación, aunque seguía trabajando de manera diferenciada junto a Luis Mejía. Además, el entrenador aseguró que todos los jugadores lesionados "han tenido su tiempo de recuperación y tratamientos" y que están siguiendo el plan propuesto para estos casos.

Bárcenas: "No sabemos todavía su estado actual de salud"

Desde el base camp, el propio Édgar Yoel Bárcenas fue consultado este lunes sobre la situación de su compañero y respondió con cautela. "No sabemos todavía su estado actual de salud", reconoció el centrocampista, quien precisamente ha sido designado por Christiansen para cubrir la posición que habitualmente ocupa Carrasquilla en el esquema de 5-4-1.

Bárcenas también abordó el debate sobre si Panamá se ha convertido en una selección dependiente del volante de Pumas. "En selección todos somos importantes", respondió, aunque reconoció que el mediocampo es la zona más relevante del sistema canalero por su doble función: ayudar en defensa y generar en ataque. "Siempre me va a gustar tener a Coco", admitió, y señaló que mientras se aguarda su regreso, él junto a Harvey y Griffin están respondiendo en esa demarcación.

Una baja que pesa

La situación obliga a Christiansen a evaluar alternativas en la zona medular, considerando que Carrasquilla es uno de los líderes futbolísticos del equipo y un jugador determinante en la construcción ofensiva. Su ausencia representaría una baja sensible para una selección que aspira a competir de igual a igual frente a rivales de alto nivel en la fase de grupos.

Panamá debuta el 17 de junio en Toronto ante Ghana, continúa el 23 de junio frente a Croacia y cierra la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra en Nueva York/Nueva Jersey. El reloj corre y la Marea Roja aguarda con expectativa cada parte médico sobre su figura más influyente en el mediocampo.