España garantiza la defensa de su título en el Mundial Femenino Brasil 2027

Las españolas sellaron su clasificación con una goleada ante Islandia.

Islandia/España goleó 6-1 a Islandia este martes, con un doblete de Vicky López, clasificándose para el Mundial femenino de Brasil 2027 donde defenderá la corona que logró hace tres años en Australia y Nueva Zelanda.

Vicky López (5', 50'), Edna Imade (37'), Salma Paralluelo (45'), Claudia Pina (68') y Aitana Bonmatí (84') aseguraron para España el primer puesto del grupo de clasificación A3, único de la llave que da acceso directo al Mundial.

España se afianzó así en un liderato que había logrado el pasado viernes al golear 4-0 a Inglaterra, segunda clasificada de la llave, que tendrá que jugar un repechaje para buscar su boleto a Brasil.

Islandia, para la que marcó Linda Boama (58'), también jugará el repechaje, tras finalizar en tercer lugar del grupo, por delante de Ucrania.

España encarriló pronto el partido cuando recibió un balón en el pico del área, internándose y marcando de tiro cruzado (5').

El tanto daba tranquilidad a España que, en competencia directa con las inglesas por el primer puesto, necesitaba marcar rápido para evitar los nervios.

España monopolizó el balón moviéndose de un lado a otro del campo para encontrar los huecos en la cerrada defensa islandesa.

Las locales apenas lograron salir de su campo para intentar llegar al área de la portería defendida por Cata Coll.

- Suma y sigue -

Edna aumentó la cuenta de España al rematar prácticamente en boca de gol una asistencia de Ona Battle desde la izquierda (37').

Battle aprovechó la debilidad de las islandesas para proyectarse más en ataque apareciendo por varias zonas del campo y asistir a sus compañeras.

Tras servir el segundo gol de España, la lateral española volvió a meter un balón al punto de penal, donde Paralluelo remató haciendo el 3-0 (45').

Vicky López volvió a encontrar el gol a la vuelta del descanso con un gran disparo desde la frontal (50').

Con la gran ventaja en el marcador, España se relajó, lo que aprovechó Boama para culminar con un gol un contraataque islandés (58').

El tanto sirvió como toque de atención para la Roja que volvió a activarse presionando arriba la salida de unas contrincantes muy físicas que no daban un balón por perdido.

La presión tuvo su premio cuando Claudia Pina, que había entrado en el segundo tiempo por Paralluelo, hizo el 5-1 con un disparo que tocó en el palo y entró (68').

Junto a Pina también había ingresado en el segundo tiempo la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, que sigue sumando minutos tras superar una fractura de peroné.

La centrocampista del Barcelona puso la guinda al festival de la Roja al recuperar un balón en la frontal del área islandesa para soltar un disparo que supuso el 6-1 final (84').

También se clasificó este martes Francia, que dominó 1-0 a Irlanda en Grenoble.

Las francesas terminan primeras de su grupo de clasificación (A2) por delante de Países Bajos.