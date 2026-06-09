Ampliación en Villa Zaita mejora el flujo vehicular, pero el congestionamiento se traslada a calles internas

El alivio en esta vía ha trasladado el congestionamiento hacia las calles internas de estas comunidades, donde ahora se concentra gran parte del tráfico pesado.

Los trabajos de ampliación realizados en la carretera de Villa Zaita han generado cambios en la movilidad de Panamá Norte. Un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias evidenció que, a diferencia de meses anteriores, la vía principal mantiene un tránsito más fluido gracias a las mejoras implementadas.

El recorrido también incluyó sectores como Ciudad Bolívar y La Cabima, donde residentes y transportistas reconocen que el nuevo intercambiador ha contribuido a agilizar el paso de vehículos en la ruta principal.

Sin embargo, el alivio en esta vía ha trasladado el congestionamiento hacia las calles internas de estas comunidades, donde ahora se concentra gran parte del tráfico pesado.

Transportistas y moradores de La Cabima explicaron que algunos recorridos que antes tomaban entre cinco y diez minutos, actualmente pueden extenderse hasta 40 o 45 minutos debido al aumento de vehículos en las vías internas.

“Esto antes era tranque de Las Lajas hacia acá, pero ahora se solucionó el tráfico, pero nos está afectando para viajar hacia Caimitillo Centro y hacia Nuevo México, que son las rutas que nosotros cubrimos en los taxis”, señaló uno de los transportistas.

Los usuarios destacan que las mejoras en la vía principal han representado un avance, pero consideran necesario atender la situación dentro de los sectores residenciales, donde el tráfico se ha vuelto más pesado y afecta los tiempos de traslado diarios.

Los residentes hacen un llamado a las autoridades y solicitan alternativas que permitan mejorar la circulación en las calles internas.

Con información de Yamy Rivas