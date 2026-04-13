Nuevo intercambiador en Villa Zaita busca integrar rutas de buses con el Metro de Panamá

Este proyecto se suma a iniciativas previas como el intercambiador de Tocumen y representa, según autoridades, un avance en la integración del transporte público que por años ha sido una de las principales demandas de los usuarios en Panamá.

El sistema de transporte público en el norte de la provincia de Panamá da un nuevo paso hacia la integración con la puesta en marcha de un intercambiador modal en la estación de Metro de Panamá de Villa Zaita, una infraestructura que funcionará como punto de conexión entre autobuses, rutas internas y el tren metropolitano.

Este espacio permitirá que autobuses de MiBus y también las conocidas “chivitas” lleguen hasta un mismo punto para facilitar el traslado de usuarios que luego continuarán su recorrido en el metro.

La estructura, que opera como una especie de semi-terminal para Panamá Norte, cuenta con rampas de acceso, andenes y áreas de regulación para los buses. Desde allí, los pasajeros podrán movilizarse hacia sectores como Ciudad Bolívar, Chilibre, Alcalde Díaz y Los Andes, así como hacia el centro de la ciudad por el Corredor Norte, conectando con puntos como Ciudad de la Salud, Merca Panamá y Albrook.

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Según explicó Ninoshka Salado, gerente de proyecto de MiBus, el objetivo principal es lograr un “intercambio modal” eficiente entre el transporte terrestre y el sistema ferroviario. “Brinda una infraestructura robusta para que los usuarios puedan hacer ese intercambio de manera cómoda y fácil”, señaló.

El intercambiador operará desde las 4:00 a.m. hasta el mediodía, con frecuencias de buses que oscilan entre 15 y 20 minutos en horas de mayor demanda. Se estima que movilice alrededor del 10% de los usuarios que actualmente transporta el Metro de Panamá, lo que representa cerca de 40 mil personas.

En el lugar ya se observa a usuarios y conductores adaptándose al funcionamiento del nuevo sistema: desde identificar las plataformas correctas mediante señalización, hasta recorrer la distancia entre la estación del metro y los andenes del intercambiador.

Aunque algunas rutas seguirán llegando directamente a la ciudad, otras funcionarán exclusivamente como alimentadoras del metro, marcando un cambio en la dinámica de movilidad para los residentes del norte de la provincia.

Este proyecto se suma a iniciativas previas como el intercambiador de Tocumen y representa, según autoridades, un avance en la integración del transporte público que por años ha sido una de las principales demandas de los usuarios en Panamá.

Información de Fabio Caballero