Los reyes de Suecia celebran sus bodas de oro

Los monarcas se casaron el 19 de junio de 1976.

Estocolmo, Suecia/Los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, celebraron este sábado sus bodas de oro con una procesión en carruaje por las calles de Estocolmo, aclamados por la multitud.

Los monarcas se casaron el 19 de junio de 1976.

El príncipe heredero, entonces un playboy apasionado por los coches, conoció a Silvia Sommerlath, de origen alemán, cuando esta trabajaba como intérprete durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.

Las bodas de oro se adelantaron a este sábado para evitar que coincidieran con la fiesta de San Juan, que este año cae el 19 de junio.

La pareja real inauguró las festividades el sábado por la mañana con un oficio de acción de gracias llamado Te Deum en la capilla del palacio.

La reina vestía un traje rojo coral e iba tocada con un sombrero.

Después de un almuerzo en el palacio, cruzaron en carruaje las calles de la capital, donde miles de suecos los esperaban para aclamarlos.

La pareja asistió a un concierto en el parque Kungsträdgården, en el centro de la ciudad, y por la noche irá a otro en la Ópera Real, antes de una cena privada en el palacio para amigos y familiares.

Gran aficionado a la caza y al deporte, el rey, de 80 años, es el monarca europeo que lleva más tiempo en el trono, un total de 52 años.

Con la reina Silvia, de 82 años, tiene tres hijos: la princesa heredera Victoria, de 48 años, el príncipe Carlos Felipe, de 47, y la princesa Magdalena, de 44.

Según una reciente encuesta del instituto Novus, el 69% de los suecos considera que el Rey representa bien al país.