La Corte da seguimiento al llenado de vacantes en la jurisdicción penal

En el encuentro se revisaron los procedimientos de ingreso, traslado y ascenso dentro de la carrera judicial, como parte de su proceso de implementación progresiva.

Ciudad de Panamá, Panamá/La magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión de Evaluación de Aspirantes de la Categoría 3 de la Jurisdicción Penal, sostuvo una reunión con la magistrada Margarita Ibets Centella González, presidenta del Consejo de Administración de la Carrera Judicial, para dar seguimiento al avance del proceso de concursos y el llenado de vacantes en la jurisdicción penal.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron asuntos de interés común relacionados con los concursos en el ámbito penal, así como temas vinculados al fortalecimiento y desarrollo de la Carrera Judicial, en el marco de los esfuerzos institucionales por consolidar este sistema de gestión del talento humano dentro del Órgano Judicial.

Las magistradas destacaron la importancia de estas sesiones de trabajo, que permiten dar continuidad a la revisión de los procedimientos de ingreso, traslado y ascenso dentro de la carrera judicial, como parte de su proceso de implementación progresiva.

Según un comunicado de la Corte Suprema, la Carrera Judicial tiene como objetivo garantizar que el Órgano Judicial esté integrado por servidores con competencias técnicas y organizacionales, conocimiento jurídico, experiencia profesional y altos estándares de ética, independencia, imparcialidad y vocación de servicio, elementos fundamentales para el adecuado desempeño de la función jurisdiccional.

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