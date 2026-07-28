¡Alerta por calor! Emiten aviso por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 41 °C

El aviso estará vigente desde las 2:30 p.m. de este martes 28 de julio hasta el mediodía del jueves 30 de julio de 2026.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevadas en distintas regiones del país, ante condiciones atmosféricas favorables para un nuevo periodo seco y cálido.

El aviso estará vigente desde las 2:30 p.m. de este martes 28 de julio hasta el mediodía del jueves 30 de julio de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas podrían oscilar entre los 31 °C y 35 °C. Sin embargo, la combinación con otros factores ambientales podría generar una sensación térmica de entre 35 °C y 41 °C, aumentando el riesgo de afectaciones a la salud.

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Las áreas bajo vigilancia son las Tierras Bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, las comarcas Emberá y Guna Yala.

El Imhpa indicó que desde horas de la mañana las temperaturas podrían alcanzar los 30 °C y aumentar durante el mediodía. Además, advirtió que en el transcurso del día podrían registrarse condiciones correspondientes a la categoría de “precaución extrema”.

Este escenario incrementa las posibilidades de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente entre las personas que permanezcan expuestas por largos periodos al sol o realicen actividades físicas intensas.

Ante estas condiciones, se recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.