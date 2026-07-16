Veraguas activa protocolos escolares ante riesgo de golpes de calor por altas temperaturas

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura debido a una exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente bajo el sol o en ambientes con poca ventilación. Puede afectar con mayor facilidad a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades físicas intensas.

Provincia de Veraguas/Las altas temperaturas que se han registrado en la provincia de Veraguas llevaron a los centros educativos a incorporar nuevas medidas de prevención ante posibles casos de golpe de calor entre estudiantes y docentes.

En la escuela primaria de San Antonio se realizó un simulacro enfocado en esta emergencia, como parte de las acciones para preparar a la comunidad educativa frente a escenarios de calor extremo.

Nilka Von Chong, jefa regional de Educación Ambiental, explicó que la temática fue seleccionada debido a que Santiago se ha convertido en una de las zonas con temperaturas más elevadas del país.

“Se seleccionó esa temática por el hecho de que Santiago es el distrito que ha presentado las temperaturas más elevadas. Incluso antes de ayer teníamos arriba de 39 grados, o sea que es una cuestión que tenemos que ir preparando a nuestra población estudiantil y a nuestros docentes en caso de que ocurra una situación como la que estamos simulando”, señaló.

La directora de la escuela San Antonio, Elidia de Blanco, destacó la importancia de que el personal educativo conozca cómo actuar ante un estudiante que pueda presentar síntomas relacionados con el calor.

“Es de gran importancia para nosotros saber cómo proceder cuando tenemos estos casos de golpe de calor”, manifestó.

De Blanco indicó que estas situaciones ya se han presentado en el plantel, incluso durante actividades escolares en horas de la mañana.

“Cuando hemos realizado el acto cívico de la mañana, a pesar de que el sol no está tan candente, hemos tenido situaciones reales”, afirmó.

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Golpe de calor: una emergencia que requiere atención inmediata

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura debido a una exposición prolongada a altas temperaturas, especialmente bajo el sol o en ambientes con poca ventilación. Puede afectar con mayor facilidad a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades físicas intensas.

Con información de Ney Abdiel Castillo