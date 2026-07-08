Golpe de calor: cómo identificar los síntomas y qué hacer antes de que llegue la ambulancia

Identificar la situación, solicitar ayuda de inmediato y retirar al afectado de la exposición al ambiente caliente es la primera línea de atención ante una emergencia de este tipo.

Ciudad de Panamá/Las mediciones climatológicas para esta semana advierten sobre altas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 34°C.

Ante este panorama, el riesgo de sufrir agotamiento o un golpe de calor se incrementa de manera considerable, por lo que las autoridades médicas han emitido una serie de recomendaciones esenciales para que la población sepa cómo protegerse y cómo reaccionar ante una emergencia.

Naomi Oliveros, personal de urgencias del SUME 911, explicó que lo principal es evitar exponerse de forma prolongada a estas altas temperaturas. No obstante, detalló que si es necesario realizar ejercicios o laborar bajo las inclemencias del clima, las personas deben protegerse utilizando sombreros, paraguas y bloqueador solar, además de mantenerse siempre hidratadas.

En caso de encontrarse con alguien que ya esté sufriendo síntomas como mareos o piel roja, la especialista indicó que el primer paso es identificar la situación, solicitar ayuda de inmediato y retirar al afectado de la exposición al ambiente caliente. Posteriormente, se debe quitar el exceso de ropa para intentar bajar la temperatura corporal progresivamente y, finalmente, ofrecer líquidos, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.

Oliveros advirtió que si el paciente pierde el conocimiento, se sospecha que ha pasado de un agotamiento a un golpe de calor, una condición crítica que requiere atención médica para la reposición de líquidos por vía venosa.

Información de Kayra Saldaña

Otras notas que le pueden interesar: