Colapso de losas obliga a trasladar temporalmente a estudiantes de la escuela Alejandro Tapia en Aguadulce

La decisión se produce luego de las denuncias realizadas por padres de familia sobre las condiciones en las que se encuentra el centro educativo, cuyas estructuras presentan un avanzado estado de deterioro.

Coclé/El deterioro de la infraestructura y el colapso de varias losas obligaron al Ministerio de Educación (Meduca) a trasladar temporalmente a los estudiantes de la escuela Alejandro Tapia, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, al colegio Anapolo Tapia, mientras se definen las medidas para atender la situación del plantel, que tiene más de 90 años de antigüedad.

La decisión se produce luego de las denuncias realizadas por padres de familia sobre las condiciones en las que se encuentra el centro educativo, cuyas estructuras presentan un avanzado estado de deterioro.

La directora regional de Educación en Coclé, Yoisy Atencido, indicó que, a partir de este jueves, los estudiantes comenzarán a recibir clases en la escuela Anapolo Tapia, en horario vespertino.

A partir del día jueves, estarán recibiendo sus clases en la jornada vespertina, iniciando desde las 2:30 hasta las 5:20 p.m., cumpliendo con su horario", indicó.

Explicó que el traslado se realizará de forma escalonada para garantizar la continuidad del proceso educativo.

Iniciaríamos en jornada vespertina para atender a todos los estudiantes que asistían en jornada matutina en Alejandro Tapia el día jueves. Posteriormente, el viernes iniciamos entonces con los estudiantes de la jornada vespertina en la jornada vespertina de Anapolo Tapia", detalló.

Este colapso se da debido a su antigüedad; también posee un valor patrimonial, por lo que las decisiones sobre su futuro deberán tomarse en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Mientras tanto, el Meduca evalúa otras alternativas para garantizar las clases, entre ellas la instalación de aulas modulares, mientras se determina la solución definitiva para el histórico centro educativo.

Con información de Nathali Reyes.