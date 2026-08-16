Ocú cierra celebración de los 53 años del Festival Nacional del Manito con tradicional desfile folclórico

Delegaciones de distintas partes del país recorrieron las calles del distrito en homenaje al folclore y las tradiciones.

Provincia de Coclé./El pueblo de Ocú cerró las celebraciones por el 53.° aniversario del Festival Nacional del Manito con su tradicional desfile folclórico que recorrió las principales calles del pueblo, acompañado por su reina, Ana Lucía Campos, y delegaciones invitadas de diferentes puntos del país.

Durante cuatro días, el distrito de Ocú se convirtió en escenario de diversas expresiones del folclore y las tradiciones panameñas, en una celebración que exalta las costumbres, la identidad y el legado cultural de la región.

Pese al fuerte aguacero, los asistentes permanecieron en las calles para disfrutar del desfile y de las actividades programadas.

Juan Diego Vázquez, abanderado del desfile, manifestó su entusiasmo de participar en el evento: "Todas estas expresiones del folclore y de las tradiciones son las que nos hacen panameños. Es una tradición hermosa que reúne a los campesinos de todos los pueblos cercanos. Lo que tenemos que hacer es venir, disfrutar y seguir empujando”.

Nitzia Lazo, administradora de Turismo, destacó la llegada de visitantes al festival: “Estamos muy contentos y orgullosos de estar participando de esta versión. Hemos estado recibiendo turistas no solo nacionales, sino internacionales, de España e Italia”.

Con información de Eduardo Javier Vega.