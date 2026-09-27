Nueva terminal de transporte de Colón prevé iniciar operaciones en octubre

El proyecto de capital privado contempla espacios para buses, sistemas de seguridad y la incorporación progresiva de rutas de transporte.

Provincia de Colón/Luego de décadas, la provincia de Colón contará con una nueva terminal de transporte, cuya inauguración está prevista para mediados o finales de octubre. El proyecto, de capital privado, avanza en su etapa final y próximamente comenzarán los trabajos de señalización.

El director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea Kavasila, realizó un recorrido por las instalaciones junto a representantes de las prestatarias, tras recibir una invitación de los administradores de la terminal.

“Consideramos muy importante la participación de la empresa privada en el mejoramiento de las condiciones del servicio público de transporte terrestre. Apoyamos esa inversión privada que da una calidad de servicio al usuario”, señaló Brea Kavasila.

El funcionario agregó que este tipo de proyectos también genera actividad económica durante su construcción y permitirá contar con un espacio de servicios para los colonenses y quienes se trasladan a la provincia.

Inicialmente, la terminal tendrá habilitada la ruta Panamá-Colón, mientras que se mantienen conversaciones para incorporar rutas urbanas de la provincia. Brea Kavasila explicó que no se descarta la incorporación de otras rutas.

Actualmente opera otra terminal en Colón. La ATTT indicó que los usuarios podrán elegir dónde abordar sus buses y que los transportistas decidirán si se trasladan al nuevo espacio. La terminal aún espera completar los trámites legales para que la ATTT otorgue la concesión.

Gustavo Granados, gerente general de la terminal, explicó que las instalaciones tendrán capacidad para operar 76 buses simultáneamente, con 25 andenes para carga de pasajeros, 17 andenes de recepción y 34 estacionamientos para buses. Además, contará con cámaras de vigilancia, monitoreo, sistema de audio y horarios de salida.

Para Eduardo Lee, transportista de la ruta urbana, la nueva terminal representa una alternativa para mejorar las condiciones de traslado en la provincia. “Al final, nosotros buscamos el beneficio del usuario. Como colonenses, nos sentimos complacidos de que tengamos una alternativa para el usuario, un lugar más seguro”, manifestó.

Con información de Néstor Delgado