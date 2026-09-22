'Noche en Bicicleta' busca promover una movilidad diferente en Panamá

La invitación es a pedalear, conversar y visibilizar otras formas de movilizarse por la ciudad.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Cómo nos movemos hoy para construir una ciudad más saludable y sostenible mañana? Esa es la pregunta que organizaciones y autoridades buscan poner sobre la mesa este martes 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial Sin Automóvil.

En Panamá, la conmemoración incluirá una "Noche en Bicicleta", una actividad organizada por la Embajada de los Países Bajos, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Simposio Internacional de Innovación en Sostenibilidad: Edificio y Ciudad (SiiS2027).

La actividad se desarrollará de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., en la Plaza de las Banderas del Casco Antiguo, donde los participantes podrán realizar un recorrido gratuito en bicicleta.

Los organizadores pondrán a disposición de los asistentes bicicletas y cascos sin costo durante una hora. Para recibir el equipo, será necesario presentar un documento como garantía.

Además del recorrido, se ofrecerán charlas y orientación sobre movilidad sostenible, medios de transporte alternativos integrados al sistema de transporte y estilos de vida más saludables y activos.

La iniciativa también busca promover una convivencia respetuosa entre quienes utilizan las distintas formas de movilización, por lo que se pide a los participantes mantener una conducción responsable durante el trayecto.

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Una fecha para cuestionar el uso del automóvil

El Día Mundial Sin Automóvil busca generar conciencia sobre el impacto que tiene la dependencia del vehículo particular en las ciudades y promover otras formas de desplazamiento, como caminar, utilizar bicicleta o recurrir al transporte público.

Sus antecedentes se remontan a las iniciativas surgidas durante la crisis petrolera de la década de 1970, cuando varios países comenzaron a plantearse alternativas frente a la dependencia del combustible. En la década de 1990 surgieron jornadas específicas para incentivar temporalmente el abandono del automóvil.

En 1994, las ciudades de Reikiavik, La Rochelle y Bath realizaron iniciativas vinculadas con esta idea. Posteriormente, el movimiento tomó mayor fuerza en Europa y en el año 2000 se organizó una jornada europea coordinada para promover ciudades con menos automóviles.

Desde entonces, el 22 de septiembre se ha convertido en una fecha para reflexionar sobre la manera en que las ciudades se movilizan y sobre la necesidad de contar con sistemas de transporte más sostenibles y espacios urbanos que también puedan ser utilizados de manera segura por peatones y ciclistas.

En Panamá, la actividad de este martes busca llevar esa conversación a las calles y mostrar que la movilidad urbana también puede incorporar otras alternativas al automóvil.

La invitación es a pedalear, conversar y visibilizar otras formas de movilizarse por la ciudad.

Con información de Jocelyn Mosquera