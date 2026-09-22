Así las cosas, se mantiene la expectativa sobre el futuro del proyecto impulsado por los representantes de corregimiento de esa provincia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La mesa de diálogo convocada para analizar el cobro de $5 a los turistas que desembarquen en los puertos de cruceros de Colón concluyó este martes, sin una decisión definitiva. El alcalde Diógenes Galván aseguró que todavía dispone de tres días para sancionar o vetar el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal.

En el encuentro participaron la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León; autoridades locales y representantes de los sectores empresarial y turístico de la provincia.

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La iniciativa establece una tasa de $5 por concepto de limpieza, aseo y seguridad para cada turista o tripulante que desembarque en los puertos de cruceros de Colón. El acuerdo fue aprobado el pasado 15 de septiembre por el Concejo Municipal, con 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

De León señaló que la decisión corresponde al alcalde, pero destacó la importancia de escuchar las distintas posiciones antes de definir el futuro del acuerdo. “Lo importante aquí es que al alcalde le tocará tomar esa decisión: vetarla o seguir con el tema de los $5. Pero, dentro de todo, lo que quiero rescatar es que estas mesas, escuchar y ver los diferentes puntos de vista, nos ayudan como Gobierno central a ver esa otra cara de la moneda”, manifestó.

La administradora de la ATP advirtió que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto del cobro, sino también en los posibles efectos que la medida tendría sobre Panamá como destino turístico.

En manos de Galván

Galván sostuvo que la Alcaldía y los representantes de corregimiento buscan fuentes de financiamiento para atender las necesidades de las comunidades.

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“Estamos trabajando en equipo en la búsqueda de algún tipo de ingreso o financiamiento para el funcionamiento del municipio y las necesidades de sus ciudadanos, porque eso es lo que estamos buscando”, expresó.

El alcalde negó que los fondos pretendan utilizarse para cubrir los gastos ordinarios de la institución y señaló que la falta de recursos limita la prestación de servicios municipales.

No estamos buscando plata para pagar la luz, no estamos buscando plata para pagar el agua, no estamos buscando plata para pagar el salario ni el Seguro Social. Todo eso lo estamos pagando con mucho esfuerzo, pero no podemos cortar la hierba porque no hay dinero para cortar la hierba”, afirmó.

Más temprano

Tras la instalación de la mesa de diálogo, algunos representantes manifestaron que se mantienen a la expectativa sobre el futuro del proyecto impulsado por los representantes de corregimiento.

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Marcos Zárate, de la Cámara de Turismo de Colón, indicó que “antes de estar a favor o en contra, creo que es importante que los grupos se sienten en esta mesa y que el tema se discuta con el Gobierno, los ediles y la industria, para poder llegar a la mejor decisión”.

Bueno, eso es un tema de proyección. Creo que es importante hacer las corridas, tanto en positivo como en negativo, y, con base en eso, tomar las mejores decisiones para el desarrollo y darle una vida digna al colonense”, acotó.

Por su parte, Carlos Lima, presidente del Concejo Municipal de Colón, señaló que “estamos hoy aquí para discutir lo que estamos implementando en el Concejo Municipal de Colón, que es la tasa de limpieza que sería impuesta a los turistas del distrito de Colón”.

Añadió que “vamos a utilizarla principalmente para lo que establece el acuerdo: limpieza, seguridad para los turistas y buscar la forma de que el visitante llegue a Colón, permanezca en Colón y consuma en Colón. También queremos brindarle acceso a todas las áreas turísticas que tenemos en el casco y en la provincia”.

El alcalde deberá decidir en los próximos tres días si sanciona o veta el acuerdo. Representantes de corregimiento adelantaron que, si es vetado, el documento regresaría al Concejo Municipal, donde podrían aprobarlo por insistencia.

Con información de Néstor Delgado.