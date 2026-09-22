Alimentación y desempleo juvenil, entre las principales preocupaciones que revela informe de la Cámara de Comercio

El noveno informe del Observatorio Panamá Cuéntame recoge percepciones sobre calidad de vida, pobreza, desempleo y educación. El estudio señala que 47% de los hogares reportó haber comido menos de tres veces al día durante el último mes y que 18% de los jóvenes se encuentra fuera del sistema educativo y laboral.