Marca país y Ley de Incentivos, entre los temas centrales de la Convención Nacional de Turismo

La Convención Nacional de Turismo se realizará el próximo 8 de octubre en Albrook Mall, con la participación de más de 100 emprendedores. El encuentro abordará la nueva Ley de Incentivos Turísticos, conectividad, infraestructura, financiamiento y el desafío de llevar a otros destinos del país a los visitantes que llegan a la capital.