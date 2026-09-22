Marca país y Ley de Incentivos, entre los temas centrales de la Convención Nacional de Turismo
La Convención Nacional de Turismo se realizará el próximo 8 de octubre en Albrook Mall, con la participación de más de 100 emprendedores. El encuentro abordará la nueva Ley de Incentivos Turísticos, conectividad, infraestructura, financiamiento y el desafío de llevar a otros destinos del país a los visitantes que llegan a la capital.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Convención Nacional de Turismo (Conatur) reunirá el próximo 8 de octubre, en Albrook Mall, a más de 100 emprendedores y representantes del sector para analizar los principales desafíos y oportunidades de la actividad turística en Panamá.