Ministro Vega apunta a un borrador de reforma educativa para inicios de 2027

El ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que la propuesta será discutida con docentes, estudiantes, padres de familia, empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores. Indicó que la meta es contar con un borrador a inicios de 2027 para debatir qué cambios requiere el sistema educativo.