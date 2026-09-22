El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la propuesta presentada ante la Asamblea busca ampliar el régimen de Asociaciones Público-Privadas a proyectos del Idaan y la CSS, además de reducir los tiempos de tramitación y permitir asociaciones de hasta 50 años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó los alcances del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) y ampliar su aplicación a proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y de la Caja de Seguro Social (CSS).