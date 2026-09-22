El coronel Cirilo Castillo, director de Dinasepi, explicó que la explosión en el PH Bijao ocurrió después del proceso de gasificación y que las experticias continúan para determinar qué la provocó. También recomendó revisar periódicamente los sistemas de gas y contratar únicamente personal certificado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La explosión registrada el pasado viernes en el PH Bijao, en Coclé, ocurrió después de que concluyera el proceso de gasificación del sistema, según explicó el coronel Cirilo Castillo, director de la Dirección Nacional de Seguridad, Investigación y Prevención de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos de Panamá.