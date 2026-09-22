'Yo no hubiera hecho esa reunión': Grace Hernández sobre encuentro Lombana-Martinelli

Hernández indicó que, ante las interrogantes, la bancada decidió fijar una posición y aclaró que, hasta el momento, desconoce qué se conversó entre Lombana y Martinelli.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada del Movimiento Otro Camino (MOCA), Grace Hernández, marcó distancia de la reunión que sostuvo el presidente de ese colectivo, Ricardo Lombana, con el expresidente Ricardo Martinelli en Colombia, aunque señaló que desconoce los detalles y el motivo del encuentro.

"Yo no hubiera hecho esa reunión, pero yo soy diputada de la República de Panamá. Yo no soy la presidenta del partido Otro Camino”, afirmó Hernández durante una entrevista.

La diputada explicó que los cuatro integrantes de la bancada Seguimos conocieron el encuentro a través de las informaciones que trascendieron públicamente y comenzaron a recibir cuestionamientos sobre las posibles implicaciones del acercamiento.

Hernández indicó que, ante las interrogantes, la bancada decidió fijar una posición y aclaró que, hasta el momento, desconoce qué se conversó entre Lombana y Martinelli.

“Nosotros todavía no sabemos porque el señor Ricardo Lombana tendrá que contar todo, por qué, cuándo, cómo, a su tiempo”, manifestó.

El encuentro fue confirmado por MOCA, que aseguró que no representa un acuerdo político ni una alianza electoral de cara a las elecciones de 2029. El colectivo explicó que Lombana mantiene comunicación con presidentes de otros partidos y expresidentes de la República y enmarcó estos contactos en las conversaciones relacionadas con las reformas al sistema electoral.

“No puedo juzgar sin tener todas las herramientas”

Ante la posibilidad de que el acercamiento contradiga las posiciones que MOCA ha mantenido frente a Martinelli, Hernández sostuvo que primero debe conocerse el contexto de la reunión.

“Que yo sepa, hasta este momento no hay absolutamente nada pactado. Yo no estuve de acuerdo con haber ido a esa reunión, pero Ricardo Lombana tiene que explicar en su momento el contexto, por qué, cómo, cuándo y entonces se le juzgue. Pero ahorita mismo yo no puedo juzgar sin tener todas las herramientas”, expresó.

Hernández también señaló que, a su juicio, quien aspire a liderar el país debe hacerlo para todos y permitir que se haga justicia.

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Bancada Seguimos rechaza una eventual amnistía

Las declaraciones de Hernández se producen después de que la bancada Seguimos, integrada por diputados de MOCA y el independiente Betserai Richards, fijara posición frente a las especulaciones sobre una eventual propuesta de amnistía tras conocerse la reunión.

La bancada afirmó que no apoyará ningún proyecto de amnistía que pueda generar impunidad o beneficiar intereses particulares.

Hernández sostuvo que desconoce de dónde surge nuevamente el tema de la amnistía, pero afirmó que la posición de la bancada es clara.

“La postura de la bancada es: nosotros estamos en contra de la amnistía, en contra totalmente”, aseguró.

La diputada agregó que el tema podría ser abordado en las próximas reuniones internas del colectivo. Explicó que no forma parte de la Junta Directiva de MOCA, pero que, como representante de las autoridades electas en la Asamblea, participa en el Directorio Nacional y espera que allí puedan plantearse las preguntas sobre el encuentro.

Mientras tanto, MOCA sostiene que la reunión entre Lombana y Martinelli no implica una alianza electoral para 2029 y que sus posiciones frente a la corrupción y las decisiones de la justicia no han cambiado.