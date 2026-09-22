Proyecto para llevar a $600 las pensiones más bajas 'sigue vivo', afirma Grace Hernández

El proyecto 491 plantea establecer un ingreso complementario para quienes reciben pensiones inferiores a $600.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley 491, que busca crear un fondo para complementar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben menos de $600 mensuales, continúa en la agenda de la Asamblea Nacional y podría retomar su discusión esta semana, según afirmó su proponente, la diputada Grace Hernández.

“El proyecto sigue vivo”, aseguró Hernández durante una entrevista en Noticias AM, al referirse al futuro de la iniciativa que ha sido objeto de consultas y modificaciones durante su trámite legislativo.

La diputada explicó que se tiene prevista una reunión para analizar nuevamente la propuesta, con la participación de representantes de las federaciones de jubilados y otros sectores, en busca de definir el mecanismo que permita hacer viable el fondo.

El proyecto 491 plantea establecer un ingreso complementario para quienes reciben pensiones inferiores a $600. La propuesta surgió con base en cifras de la Caja de Seguro Social que, según Hernández, identifican a unos 95,500 jubilados en esta situación. La iniciativa ya ha pasado por distintas etapas de discusión y una mesa técnica analizó alternativas para su financiamiento.

Hernández sostuvo que el objetivo es comenzar con quienes tienen los ingresos más bajos y señaló que existen jubilados que reciben incluso $50 u $80 mensuales.

“¿Quiénes son los que están pidiendo que se les aumente la pensión para poder por lo menos comer? Los que están por debajo de los seiscientos dólares”, manifestó.

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¿De dónde saldría el dinero?

La propuesta contempla la creación de un fondo para financiar la compensación. Hernández explicó que inicialmente se planteó un aporte de $10 por cada contenedor, con una proyección de entre $100 millones y $105 millones anuales para atender a los aproximadamente 95,500 jubilados que recibirían el complemento hasta alcanzar los $600.

Sin embargo, la diputada señaló que una mesa técnica identificó otras alternativas de financiamiento y que fueron analizadas distintas opciones para alimentar el fondo.

“Tenemos 16 formas de meterle dinero a un fondo que va a impactar la economía directamente”, afirmó Hernández, quien sostuvo que mientras mayor sea el financiamiento disponible, mayor sería el número de beneficiarios.

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La iniciativa ha generado debate debido precisamente a su mecanismo de financiamiento y a los posibles efectos de establecer nuevas cargas sobre actividades económicas. El Ejecutivo y representantes del sector empresarial y logístico han expresado cuestionamientos sobre la propuesta y su impacto.

Pensiones o descuentos

Hernández también marcó una diferencia entre el proyecto para mejorar las pensiones y las iniciativas relacionadas con descuentos para jubilados, un tema que volvió al debate público tras el veto presidencial a otra propuesta.

Según la diputada, los descuentos benefician principalmente a quienes tienen capacidad de consumo, mientras que quienes reciben menos de $600 enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.

“Los jubilados que están por debajo de los 600 me han dicho: ‘¿Qué beneficio voy a pedir si ni siquiera tengo para ir a comprar?’”, relató.

El proyecto 491 busca, de aprobarse, establecer un complemento para que las pensiones inferiores a $600 alcancen ese monto. No significa que todos los jubilados recibirían un aumento de $600, sino que quienes estén por debajo de esa cifra recibirían una compensación para llegar al mínimo planteado.

La Asamblea deberá definir ahora el futuro de la iniciativa y las modificaciones que podrían incorporarse al proyecto antes de continuar con su trámite legislativo.