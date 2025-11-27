Jubilados exigen certeza sobre propuesta que permitiría aumentar pensiones cada dos años

El dirigente aseguró que la urgencia del tema se refleja en la precariedad que viven miles de adultos mayores en el país. Actualmente, la pensión mínima ronda los 200 dólares , y de los más de 300 mil jubilados , cerca de 200 mil reciben menos de 400 dólares mensuales .

Ciudad de Panamá/En la recta final del 2025, el debate por el ajuste a las pensiones vuelve a ocupar la agenda nacional.

Representantes del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) confirmaron que han sostenido dos reuniones con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, a quien entregaron su propuesta formal para la creación de un consejo que permita establecer un mecanismo periódico de incremento a las pensiones.

Guillermo Cortés, vocero de Mundos, explicó que el proyecto plantea que los ajustes puedan hacerse cada dos años, ya sea basados en el índice de precios al consumidor o mediante una escala que atienda el monto de cada pensión. Según indicó, el ministro les informó que el documento “está analizándolo”, por lo que el grupo busca concretar una tercera reunión para obtener claridad sobre el futuro de la propuesta.

Cortés insistió en que el procedimiento debe darse por la vía institucional correspondiente: “Este proyecto tiene que presentarlo como iniciativa el Órgano Ejecutivo”, señaló, al explicar que esa ha sido la conclusión tanto de sus asesores como de los de la Asamblea Nacional.

El movimiento espera que en enero de 2026 el proyecto ya esté revisado por la Presidencia, formalizado y listo para ser enviado a discusión en los tres debates legislativos.

El dirigente aseguró que la urgencia del tema se refleja en la precariedad que viven miles de adultos mayores en el país. Actualmente, la pensión mínima ronda los 200 dólares, y de los más de 300 mil jubilados, cerca de 200 mil reciben menos de 400 dólares mensuales. Para Cortés, esta realidad es inaceptable: “La vida es miserable hoy para jubilados”, expresó.

"Nosotros debiésemos tener una pensión mínima basada en el salario mínimo, valga la redundancia, que se da para cualquier empresa, para cualquier colaborador", subrayó.

Mientras se gestiona el proyecto de ajuste, el movimiento también mantiene acciones relacionadas con la recuperación de los intereses del décimo tercer mes del periodo 1972–1983. Cortés explicó que un grupo de pensionados fue recibido por asesores de la Presidencia, quienes les solicitaron suspender manifestaciones mientras se prepara una respuesta prevista para el miércoles 3 de diciembre. Aun así, el representante pidió claridad y firmeza en los anuncios del Ejecutivo, al considerar que los adultos mayores no pueden seguir recibiendo mensajes incompletos o de expectativa.

"Queremos algo en firme, y ojalá hoy que el presidente tiene la conferencia, si me está escuchando, presidente, haga que los adultos mayores en esta ocasión, vivan una Navidad un poquito más tranquila", indicó.

Cortés aseguró que Mundos continuará insistiendo en lograr una reunión final con la Presidencia para obtener una respuesta concreta y evitar que más pensionados tengan que exponer su salud en las calles mientras reclaman una actualización que consideran justa ante el alto costo de la vida.

