Inaugura la Feria de las Flores y el Café; se extenderá hasta el 18 de enero

Chiriquí/En horas de la noche de este miércoles se llevó a cabo la inauguración de la versión número 53 de la Feria de las Flores y del Café, que se realiza en el distrito de Boquete.

En el acto inaugural se espera que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, realice el corte de cinta que marcará el inicio oficial de esta tradicional actividad ferial, que ya congrega a más de mil visitantes nacionales y extranjeros.

Los asistentes disfrutan del clima característico de la región, así como del café y de los atractivos que se ofrecen a orillas del río Caldera. El comité organizador mantiene altas expectativas para esta edición, debido a las sorpresas preparadas para el público, especialmente las presentaciones artísticas en tarima, que arrancan desde hoy con artistas nacionales y se extenderán durante toda la semana.

Tras el acto inaugural y la participación de las autoridades gubernamentales, se tiene previsto el recorrido oficial por los distintos estands, dando paso posteriormente a las actividades culturales y recreativas destinadas a los visitantes.

Para esta edición, se estima la asistencia de más de 200 mil personas, por lo que los estamentos de seguridad mantendrán vigilancia permanente las 24 horas del día, tanto dentro del recinto ferial como en sus alrededores.

Además de las medidas de seguridad, se resaltó que la feria presenta diversas innovaciones, especialmente en el diseño de jardines, así como una variada agenda de presentaciones artísticas en tarima. El clima, la producción cafetalera y la oferta cultural continúan siendo parte de los principales atractivos que caracterizan este evento tradicional en Boquete.

El costo de las entradas será de $1.50 para jubilados, $2.50 para el público general; los niños de hasta 10 años ingresan gratis.

Se presentarán artistas como Samy y Sandra Sandoval, Ulpiano Vergara, Joe Montaña, animación con los DJ Chiqui Dubs y Lito, entre muchos otros artistas.

Información de Iván Saldaña

