Durante el encuentro se abordaron temas clave como la distribución, preservación y sostenibilidad del agua potable, considerada por los participantes como una prioridad nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Panamá realizó el foro “Modernización de la Gestión del Agua en Panamá”, un espacio en el que autoridades, expertos y sociedad civil analizaron los desafíos del país en materia de abastecimiento y conservación del recurso hídrico.