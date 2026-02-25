Tribunal rechaza apelación de la Fiscalía y mantiene medida de reporte periódico para Genaro López

La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicitara la revisión de la medida previamente impuesta. Sin embargo, los magistrados determinaron que López deberá continuar firmando semanalmente, además de mantener el impedimento de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y el uso de brazalete electrónico para su monitoreo.