Tribunal rechaza apelación de la Fiscalía y mantiene medida de reporte periódico para Genaro López
La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicitara la revisión de la medida previamente impuesta. Sin embargo, los magistrados determinaron que López deberá continuar firmando semanalmente, además de mantener el impedimento de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y el uso de brazalete electrónico para su monitoreo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener la medida cautelar de reporte periódico todos los viernes al exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, luego de una audiencia realizada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio.