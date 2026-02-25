Agua de Las Tablas y Llano de Piedra ya es apta para consumo humano, según Minsa

Según la entidad, un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a la red hídrica de estas zonas, abastecidas por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Imagen con fines ilustrativos de agua.

Las Tablas, Los Santos/El agua que sale de los grifos en el corregimiento de Llano de Piedra y en el distrito de Las Tablas es apta para el consumo humano, informó este miércoles 25 de febrero el Ministerio de Salud (Minsa).

Temas relacionados

Distrito de Las Tablas Provincia de Los Santos agua Idaan Ministerio de Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats