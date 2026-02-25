Según la entidad, un laboratorio externo certificó que las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a la red hídrica de estas zonas, abastecidas por la planta potabilizadora Rufina Alfaro, cumplen con los estándares de calidad establecidos.

Las Tablas, Los Santos/El agua que sale de los grifos en el corregimiento de Llano de Piedra y en el distrito de Las Tablas es apta para el consumo humano, informó este miércoles 25 de febrero el Ministerio de Salud (Minsa).