Caja de Seguro Social anuncia pago de bono a pensionados y jubilados para abril

El bono está dirigido a todos los pensionados y jubilados de la institución que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de la ley.

Imagen ilustrativa de billetes dólares. / Foto cortesía: Pixabay

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que, durante la segunda quincena de abril de 2026, se efectuará el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes.

Este desembolso de este bono corresponde a un monto de 50 dólares, conforme a lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

El bono está dirigido a todos los pensionados y jubilados de la institución que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de dicha ley, es decir, al 14 de junio de 2024.

La Caja de Seguro Social indicó que para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: 513-1101 / 513-1102.

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