Nuevo modelo de adquisición podría reducir hasta seis meses los tiempos de compra de medicamentos, afirma Minsa

El director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Eric Conte, explicó que uno de los principales cambios radica en la agilización de los procesos de compra, que anteriormente podían extenderse entre seis y nueve meses.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) avanza en la implementación de un nuevo modelo de adquisición de medicamentos con el objetivo de mejorar el abastecimiento en hospitales y centros de salud del país, en medio de los retos históricos en distribución y procesos de compra.

El director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Eric Conte, explicó que uno de los principales cambios radica en la agilización de los procesos de compra, que anteriormente podían extenderse entre seis y nueve meses. Con el nuevo esquema, las autoridades estiman reducir estos plazos a cerca de dos o tres meses, lo que permitiría una respuesta más oportuna ante la demanda de medicamentos.

Las autoridades prevén que los primeros resultados del nuevo modelo comiencen a reflejarse en las farmacias públicas en un plazo de entre dos y tres meses, una vez concluyan los procesos administrativos y se concreten las adjudicaciones.

Uno de los pilares del modelo es la compra conjunta de medicamentos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social (CSS). Este mecanismo agrupa la demanda de distintas instituciones para adquirir mayores volúmenes de fármacos, lo que favorece mejores precios y mayor disponibilidad.

En total, se han incluido cerca de 396 medicamentos dentro de este proceso, enfocados principalmente en aquellos de difícil adquisición o con alta demanda en el sistema público. Otro cambio relevante ha sido la modificación de los procesos de apelación en las licitaciones.

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Según explicó Conte, las nuevas disposiciones limitan los recursos administrativos que en el pasado retrasaban las adjudicaciones, obligando a las empresas inconformes a recurrir directamente a instancias judiciales.

Esto busca evitar que disputas legales prolongadas afecten el abastecimiento en las farmacias del sistema de salud. A pesar de los avances en la compra, las autoridades reconocen que persisten desafíos en la distribución, especialmente desde los almacenes regionales hacia centros de salud en áreas de difícil acceso.

Para enfrentar esta situación, se han implementado mejoras en los sistemas de transporte y herramientas tecnológicas como el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumos (Salmi), que permite monitorear en tiempo real la disponibilidad de fármacos en los distintos niveles de atención.

Se pudo conocer que el Minsa destina una parte significativa de su presupuesto a medicamentos especializados, utilizados en pacientes hospitalizados, en cuidados intensivos o con enfermedades complejas. El funcionario indicó que este tipo de fármacos representa hasta el 60% del gasto anual en medicamentos, debido a su alto costo y la necesidad de garantizar su disponibilidad para tratamientos críticos.

Como parte de las innovaciones, el Ministerio también implementa el mecanismo de subasta en reversa, en el que las empresas compiten reduciendo sus precios en tiempo real hasta alcanzar la mejor oferta. Esta modalidad, que se aplicará inicialmente a unos 50 medicamentos, busca generar ahorros adicionales y fomentar la competencia en el mercado farmacéutico.