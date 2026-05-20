En Noticias A.M., Gómez analizó el anuncio del expresidente Martín Torrijos sobre la creación de un nuevo colectivo político.

Ciudad de Panamá, Panamá/La exprocuradora general de la Nación y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez consideró que el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas puede contribuir al fortalecimiento de la democracia panameña, siempre que representen una alternativa real frente al desgaste de los partidos tradicionales.