Josué Vergara | Conoce cuándo será el siguiente compromiso del Gent de Bélgica

Panamá/El KAA Gent de Bélgica, club del delantero panameño Josué Vergara, afronta este jueves 23 de julio el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Conference League ante el debutante europeo LNZ Cherkasy, en el Cherkasy Arena de Ucrania.

El primer gran examen europeo para Vergara

El istmeño, de apenas 18 años, llegó al Gent el pasado junio procedente del FK Auda de Letonia, tras una temporada explosiva en la que registró 14 goles y 3 asistencias. Vergara firmó contrato hasta 2031 con el club belga, que lo incorporó como parte de una estrategia de renovación con jóvenes talentos. Este cruce ante el LNZ Cherkasy representa su primer compromiso oficial en una competición UEFA, un salto directo desde la Virsliga letona a la élite continental.

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Gent, favorito con bajas en defensa

"Los Búfalos" regresan a los torneos europeos tras un año de ausencia, respaldados por su vasta trayectoria internacional: el club belga alcanzó fases de grupos en seis de sus últimas siete participaciones continentales. Sin embargo, el técnico gantés deberá lidiar con las ausencias por lesión de Matisse Samoise y Maksim Paskotsi, dos piezas importantes de la zaga.

El rival: una revelación ucraniana

Enfrente estará un LNZ Cherkasy que disputa el partido más trascendental de su historia. Fundado apenas en 2006, el club logró un histórico subcampeonato en la Liga Premier de Ucrania que lo catapultó por primera vez a competiciones continentales. Dirigido por Vitaliy Ponomaryov, el equipo local no reporta bajas por lesión ni suspensión, cuenta con las incorporaciones de Danylo Kravchuk y Muharrem Jashari, y defiende un invicto de cinco partidos como local en competiciones oficiales.

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KAA Gent: la historia del club belga que lanzó a Jonathan David y hoy apuesta por el panameño Josué Vergara

De una asociación gimnástica del siglo XIX a un semillero de talentos que hoy brillan en las principales ligas de Europa.

El KAA Gent, club actual del delantero panameño Josué Vergara, es una de las instituciones futbolísticas más antiguas de Bélgica y una referencia continental en la formación de jóvenes talentos. Su historia, que abarca más de 160 años, combina raíces deportivas poco convencionales con una identidad que hoy lo distingue en el fútbol europeo.

Un origen que no empezó en el fútbol

Las raíces del club se remontan a 1864, cuando se fundó la Société Gymnastique la Gantoise, una asociación dedicada a promover la gimnasia en la ciudad de Gante. En 1891 esa entidad se fusionó con otros clubes deportivos para dar forma a la Association Athlétique La Gantoise, un espacio multidisciplinario donde se practicaban atletismo, ajedrez y hasta cricket. No fue sino hasta el 31 de octubre de 1900 que un estudiante local introdujo el fútbol como disciplina, fecha que se considera el nacimiento oficial de la sección futbolística del club, la séptima en registrarse ante la federación belga.

El origen del apodo "Los Búfalos"

Uno de los datos más curiosos de la institución es el origen de su sobrenombre. A comienzos del siglo XX, la ciudad de Gante fue sede de una función del célebre circo estadounidense Barnum & Bailey, que incluía un espectáculo del salvaje oeste con búfalos e imaginería indígena norteamericana. La afición local adoptó el grito asociado a ese espectáculo para alentar a sus atletas, y la prensa terminó bautizando al club como "los Búfalos", apodo que se reforzó cuando el club incorporó la efigie de un jefe indígena en su escudo, símbolo que se mantiene hasta hoy y que la institución define como un homenaje a valores como el honor y la valentía, no como una caricatura.

Los grandes hitos deportivos

El primer gran logro del club llegó en 1964, con la conquista de su primera Copa de Bélgica. Un año más tarde, el Gent se convirtió en el primer equipo belga en disputar la Recopa de Europa, cayendo en primera ronda ante el West Ham United, que terminaría levantando el trofeo. En 1971 el club adoptó su nombre actual, KAA Gent, aunque esa misma temporada descendió de categoría.

Tras años de altibajos, el momento histórico más esperado llegó en mayo de 2015: el Gent conquistó su primer título de liga belga, después de 115 años de espera. Ese logro le abrió las puertas de su debut absoluto en la Champions League, donde enfrentó al Olympique de Lyon.

Una cantera que exporta talento

Más allá de los títulos, el Gent se ha ganado una reputación como semillero de jóvenes promesas que después dan el salto a las grandes ligas europeas. El caso más resonante de los últimos años es el de Jonathan David, delantero canadiense que llegó al club en 2018 procedente de la academia Ottawa Internationals, debutó con el primer equipo esa misma temporada y se marchó dos años después al Lille francés por una cifra récord, tanto para el club como para el fútbol belga en general. Desde entonces, David se consolidó como el máximo goleador histórico de la selección de Canadá y hoy juega en la Juventus de Italia.

El presente: la apuesta por Josué Vergara

En esa misma línea de apostar por jóvenes con proyección, el Gent fichó en junio pasado al panameño Josué Vergara, delantero de 18 años procedente del FK Auda de Letonia, con un contrato que lo vincula al club hasta 2031. Su llegada mantiene viva la tradición ganista de dar oportunidades a futbolistas emergentes antes de que exploten en las grandes ligas del continente, un camino que ya recorrieron nombres como el propio David.