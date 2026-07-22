Selección de Panamá | Murió Oscar Aristizábal entrenador que formó parte del cuerpo técnico de César Maturana

El estratega antioqueño, asistente y luego reemplazo de César Maturana en el banquillo panameño, falleció de un infarto mientras dirigía un entrenamiento en Medellín.

Panamá/El fútbol panameño también está de luto. Óscar Aristizábal Botero, reconocido estratega y formador antioqueño que tuvo un paso relevante por la sele durante la eliminatoria hacia Francia 98, falleció a los 71 años tras sufrir un infarto fulminante el lunes 20 de julio.

El deceso ocurrió en una cancha del barrio Boston, en Medellín, mientras el técnico realizaba una sesión de entrenamiento personalizado con jóvenes de su club aficionado.

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La conexión con Panamá

Aristizábal llegó al banquillo de la sele en 1995 como asistente técnico de César Maturana, contratado para encarar la eliminatoria centroamericana rumbo al Mundial de Francia 98. Aquel proceso marcó un hito para el fútbol panameño: por primera vez en su historia, la selección avanzó a una segunda fase de eliminatorias mundialistas, tras eliminar a Belice por un marcador global de 6-2.

Sin embargo, en octubre de 1996 Maturana fue destituido del cargo luego de un empate 1-1 como local ante El Salvador en los cuadrangulares semifinales. Fue entonces cuando Aristizábal asumió como director técnico interino de la sele, un rol que repitió brevemente en 1999, ya con Maturana definitivamente fuera del proceso.

Durante ese ciclo, la sele estaba integrada, entre otros, por:

Porteros: Donaldo González, Ricardo James, David Marciaga.

Donaldo González, Ricardo James, David Marciaga. Defensas: Alfredo Poyatos, Franklin "Morocho" Delgado, Luis Carlos Sánchez, Jairzinho Serrano, Mario Méndez, Armando Velarde, Pascual Moreno.

Alfredo Poyatos, Franklin "Morocho" Delgado, Luis Carlos Sánchez, Jairzinho Serrano, Mario Méndez, Armando Velarde, Pascual Moreno. Centrocampistas: Rubén Guevara, Pércival Piggott, Juan Carlos Cubillas, Osvaldo Solanilla, Ángel Rodríguez, Rolando Palma.

Rubén Guevara, Pércival Piggott, Juan Carlos Cubillas, Osvaldo Solanilla, Ángel Rodríguez, Rolando Palma. Delanteros: Julio Dely Valdés, Jorge Dely Valdés, Víctor René Mendieta, Neftalí Díaz.

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Su legado en Colombia y el mundo

Más allá de su paso por la sele, Aristizábal dejó una huella imborrable como formador de talentos en las divisiones menores de Atlético Nacional y el Independiente Medellín (DIM). En el fútbol profesional colombiano dirigió a clubes como el propio DIM, Deportivo Rionegro, Envigado F.C., Atlético Bucaramanga y Valledupar F.C., este último su última parada en el torneo rentado, en 2016.

A nivel internacional también dirigió a los clubes bolivianos The Strongest y Jorge Wilstermann, y trabajó en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos años se dedicaba a su club aficionado, La 9-9, en categorías juveniles de la liga departamental antioqueña.

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Las exequias

Según medios colombianos, las exequias del estratega, recordado por su calidad humana y liderazgo, se realizarán este jueves 23 de julio en Jardines Montesacro, en Itagüí, Antioquia. La velación iniciará a las 6:00 a.m. y la eucaristía de despedida está prevista para las 4:00 p.m., tras la llegada de uno de sus hijos procedente de España.

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