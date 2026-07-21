Antony Herbert jugará en el club donde triunfó Vozinha, conoce más detalles

El defensor colonense, procedente del UB Conquense de España y del Deportivo Árabe Unido, se suma al plantel principal de los Valentes Transmontanos para la próxima campaña.

Panamá/El lateral derecho panameño Antony Herbert, oriundo de la provincia de Colón, tiene nuevo club. El Grupo Desportivo de Chaves de la segunda división de Portugal confirmó su contratación a través de su cuenta oficial de Instagram, con lo que el joven defensor pasa a integrar el plantel principal del club de cara a la temporada 2026/27.

En el comunicado, el club portugués destacó que Herbert llega procedente del UB Conquense de España y que su incorporación busca reforzar la línea defensiva con "juventud, velocidad y ambición" para los retos de la nueva campaña. El futbolista panameño ha sido internacional en categorías juveniles con la selección de Panamá.

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La llegada de Herbert se da en un contexto particular para el Chaves, club que también tuvo entre sus filas al arquero y figura de la selección de Cabo Verde, Vozinha, cuyo contrato culminó tras la finalización del Mundial 2026 y quien actualmente busca nuevo destino.

El GD Chaves cerró la temporada 2025/26 en la novena posición de la segunda división portuguesa. El debut oficial del club en la nueva campaña liguera está programado para el 8 de agosto de 2026, cuando reciba como local a la Académica de Coimbra.

Una historia con pasado en la Primeira Liga

El Grupo Desportivo de Chaves ha disputado la Primera División de Portugal en 18 temporadas distintas a lo largo de su historia. El club transmontano vivió su época dorada durante los años 80 y 90, cuando ascendió por primera vez a la máxima categoría en la campaña 1984-85 y se mantuvo de forma regular en la élite durante 13 cursos consecutivos.

Su mejor resultado histórico llegó en las temporadas 1986-87 y 1989-90, cuando finalizó en el quinto puesto de la liga, actuación que le permitió disputar la Copa de la UEFA en la edición 1987-88. En ese torneo continental, el Chaves eliminó al Universitatea Craiova de Rumania antes de caer eliminado ante el Honvéd de Hungría.

Tras años en divisiones inferiores, el club regresó a la Primeira Liga entre 2016 y 2019, y más recientemente disputó las temporadas 2022-23 y 2023-24. Al término de esta última, descendió nuevamente a la categoría de plata tras finalizar en el puesto 18.

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