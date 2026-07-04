Mundial 2026 ¿Vozinha al Inter Miami? La MLS sueña con el héroe caboverdiano

David Beckham tendría en la mira al héroe caboverdiano que hizo sufrir a Messi en el Mundial, y que llegaría como agente libre para cumplir el sueño de jugar junto a su ídolo.

Panamá/El Inter Miami CF estaría dispuesto a dar un golpe inesperado en el mercado con el posible fichaje de Vozinha.

Según diversos reportes, el experimentado guardameta de Cabo Verde, de 40 años, sería una de las opciones que maneja el conjunto de Florida para reforzar su portería de cara a la próxima temporada.

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El interés llega justo después de la eliminación de los africanos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde los comandados por Lionel Messi sintieron el verdadero miedo de quedar fuera del torneo. El partido, disputado en Miami, se fue hasta el tiempo extra, con la Albiceleste llevándose finalmente el triunfo por 3-2.

Lo más emocionante de esta historia es que Vozinha podría cumplir el sueño que ha perseguido durante toda su carrera: compartir equipo con su máximo ídolo, el incomparable Lionel Messi. Además, el arquero se encuentra sin equipo tras el vencimiento de su vínculo con el GD Chaves de la segunda división portuguesa, por lo que llegaría como agente libre, convirtiéndose en una oportunidad de oro para el club.

Vozinha, nacido en Mindelo el 3 de junio de 1986, se convirtió en el fenómeno viral del Mundial tras dejar en cero a España en la fase de grupos y luego producir varias atajadas decisivas ante Messi y compañía en el cruce de dieciseisavos. Su popularidad en redes creció de forma explosiva, superando los 20 millones de seguidores en Instagram tras su actuación ante los europeos.

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Ahora la pelota está en el tejado de David Beckham, dueño del Inter Miami, quien deberá decidir si le da al veterano portero la oportunidad de cerrar su carrera junto al astro argentino.

Nota: algunos medios también mencionan al Cruz Azul de la Liga MX entre los clubes interesados en el arquero, por lo que su futuro aún no está definido.

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