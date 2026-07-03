Mundial 2026 resultado Argentina vs Cabo Verde | El campeón sobrevivió a los tiburones azules

Panamá/Después de más de 120 minutos de tensión, drama y coraje, la Albiceleste logró sellar su boleto a octavos de final con un sufrido 3-2 que tuvo que resolverse en el tiempo extra.

Los vigentes campeones del mundo se llevan una victoria que estuvo lejos de ser sencilla, ante un rival que vendió cara su derrota hasta el último suspiro. Cabo Verde, la gran revelación de este Mundial, volvió a demostrar por qué se convirtió en la sorpresa del torneo, plantándole cara a uno de los grandes favoritos y llevando el partido hasta el límite en un desenlace que quedará en la memoria de los Tiburones Azules como una despedida con la frente en alto.

Lionel Messi y Argentina enfrentarán a Mohamed Salah y Egipto en octavos de final.

Incidencias del partido

Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los argentinos hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.

Con información de AFP