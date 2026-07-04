Mundial 2026 Vozinha hoy: es falso que el ídolo de Cabo Verde vaya a ser padre ¿qué ocurrió?

Una imagen que circula en redes sociales muestra a Vozinha , el arquero de Cabo Verde , junto a una mujer embarazada, generando rumores sobre una supuesta paternidad.

Panamá/La explosión de popularidad de Vozinha durante el Mundial 2026 no solo trajo elogios por sus atajadas, sino también un episodio de desinformación.

En las últimas horas se viralizó una imagen del arquero de 40 años junto a una joven embarazada, lo que despertó especulación entre sus millones de nuevos seguidores sobre una posible paternidad.

La fotografía fue compartida originalmente por una cuenta de Instagram identificada como beca_nathalia_silva, cuya publicación incluía un mensaje en portugués dirigido a Vozinha como su pareja. La imagen muestra al guardameta con la camiseta de Cabo Verde posando junto a la mujer.

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El contenido generó cientos de comentarios y se propagó rápidamente debido al enorme salto de popularidad que atravesó el arquero desde el arranque del torneo, cuando pasó de 50 mil a cerca de 18 millones de seguidores en Instagram tras su actuación ante España. Esa notoriedad hace que cualquier publicación asociada a su nombre se viralice de inmediato, algo que en este caso fue aprovechado para difundir la imagen falsa.

Medios especializados verificaron que la fotografía fue elaborada con inteligencia artificial y no corresponde a una situación real del futbolista, cuyo nombre verdadero es Josimar José Évora Dias. Hasta el momento, ni Vozinha ni su entorno cercano se han pronunciado oficialmente sobre el contenido viral.

Así se vivió el partido: Argentina 3-2 Cabo Verde

El duelo de dieciseisavos de final en Miami tuvo de todo: sufrimiento, prórroga y un protagonista inesperado. Argentina abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Lisandro Martínez filtró un pase preciso entre líneas para Messi, quien controló dentro del área y definió con un toque sutil para vencer a Vozinha, poniendo el 1-0.

Sin embargo, Cabo Verde no se rindió y reaccionó en el complemento con el gol del empate de Deroy Duarte, que envió el partido al alargue. Ya en tiempo extra, Lisandro Martínez volvió a aparecer con un potente zurdazo para colocar el 2-1 a favor de la Albiceleste. Pero los caboverdianos respondieron una vez más: Sidny Lopes Cabral sorprendió con un remate que se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano Martínez, estableciendo el 2-2 y obligando a disputar los minutos finales con máxima tensión.

La clasificación argentina llegó recién con el 3-2 definitivo, en una jugada que generó discusión: Messi ejecutó un córner preciso que encontró la cabeza de Cristian Romero, y en medio del intento defensivo, un desvío de Diney terminó enviando el balón a su propia portería.

A pesar de la clasificación, la gran figura del partido fue Vozinha, quien con varias atajadas colosales —incluida una a un tiro libre de Messi— llevó a la Albiceleste al límite y se ganó el respeto del planeta fútbol, sellado en un emotivo abrazo final con el propio capitán argentino.