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Mundial 2026 | Argentina vs Cabo Verde Resumen Completo

Argentina tuvo que emplearse a fondo para mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial.

Mundial 2026 | Argentina vs Cabo Verde Resumen Completo / FIFA
FIFA
03 de julio 2026 - 21:22

Panamá/La Albiceleste derrotó este viernes 3-2 a Cabo Verde en un vibrante encuentro disputado en Miami, un duelo que se definió en la prórroga luego de 90 minutos llenos de emociones. El vigente campeón del mundo encontró una resistencia inesperada ante la gran revelación del Mundial 2026, pero terminó imponiendo su jerarquía para sellar su clasificación a los octavos de final y continuar su camino en la defensa del título obtenido en Catar 2022.

AFP.

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