Liga de Naciones Concacaf | Cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos

Panamá, ya clasificada a Cuartos de Final de la Liga A, espera su suerte en el sorteo que definirá el camino hacia la Copa Oro 2027.

Panamá/La Concacaf se prepara para conocer el mapa de rivales de su competencia de selecciones más importante del ciclo.

El organismo regional confirmó que la Liga de Naciones 2026/27 volverá a reunir a las 41 Asociaciones Miembro del área, en una edición que además funcionará como ruta de clasificación hacia la Copa Oro Concacaf 2027.

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El sorteo se realizará este jueves 23 de julio desde las 6:00 pm (hora de Panamá) y podrá seguirse en vivo a través de las pantallas de TVMAX.

Para la sele, quien seguirá bajo la dirección del míster Thomas Christiansen, el camino ya tiene un punto de partida claro: Panamá forma parte de la Liga A, el máximo nivel del torneo, y llega como una de las cuatro selecciones mejor clasificadas del ranking de Concacaf dentro de esa liga, lo que le garantiza un pase directo a los Cuartos de Final, sin necesidad de disputar la Fase de Grupos previa.

El formato de la Liga A contempla 16 selecciones. Las 12 peor ubicadas en el ranking jugarán primero una Fase de Grupos con formato suizo, divididas en dos grupos de seis equipos, durante la Ventana Internacional de septiembre-octubre. De ahí saldrán los dos primeros de cada grupo, que se sumarán a Panamá, Canadá, Estados Unidos y México —las selecciones con pase directo— para completar el cuadro de ocho equipos que definirá los Cuartos de Final, a jugarse en noviembre de 2026 bajo el formato de ida y vuelta.

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Los ganadores de esas series avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, programadas para el SoFi Stadium de Los Ángeles, entre el 25 y el 28 de marzo de 2027.

Junto a Panamá, la Liga A está integrada por Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago, con Curazao, El Salvador, Haití y República Dominicana llegando como ascendidos de la edición anterior.

La competencia también contempla las Ligas B y C, que por primera vez tendrán Campeonatos centralizados en marzo de 2027, además de un esquema de ascensos y descensos que moverá selecciones entre las tres categorías al cierre del torneo.

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