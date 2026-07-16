Kadir Barría | Botafogo regresó con triunfo y gol panameño en la Serie A de Brasil

Con la victoria, el Botafogo respira y se aleja a cinco puntos del descenso, mientras que el Santos sigue con un punto más que la zona roja.

Panamá/Botafogo y Vitória lograron el triunfo en los dos partidos que supusieron el regreso del Campeonato Brasileño tras el parón por el Mundial de fútbol, al imponerse este jueves en casa al Santos (2-1) y al Vasco da Gama (1-0) respectivamente.

En Río de Janeiro, el Botafogo aparcó por el momento la grave crisis institucional y económica que sufre con una victoria en casa contra un Santos sin Neymar y sin Gabigol, que notó la ausencia de sus estrellas.

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El joven Lucas Emmanuel adelantó a los cariocas antes del descanso aprovechando un error de la defensa santista, aunque en la segunda mitad, el argentino Álvaro Barreal empató para el Peixe.

Cuando todo parecía que terminaría en tablas, un choque cómico entre el defensa santista Luan Peres y el portero Brazao lo aprovechó el panameño Kadir Barría para darle la victoria al Botafogo, en el minuto 95.

"La afición marca una gran diferencia, y estos chicos de la cantera cuentan con todo nuestro apoyo. Son ellos los que nos ganan los partidos, ya sea como titulares o como suplentes. Así que, como he dicho, solo puedo dar las gracias por todo. Y ahora, la semana que viene, viene el siguiente partido: hay que ganar para subir en la clasificación", declaró el portero local Leo Linck.

Con la victoria, el Botafogo respira y se aleja a cinco puntos del descenso, mientras que el Santos sigue con un punto más que la zona roja.

Kadir Barría ingresó al minuto 77 jugó 13 minutos y fue calificado por Flashscore con 7.6 puntos.

Kadir Barría: contundencia absoluta con un gol en su única ocasión clara

Kadir Barría fue uno de los jugadores más determinantes del partido al sacar el máximo provecho de sus escasas intervenciones en ataque. El delantero firmó una actuación de gran eficacia, anotando un gol con apenas dos remates, uno de ellos a puerta, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Las estadísticas respaldan su rendimiento: registró un Expected Goals (xG) de 1.00 y un xG on Target (xGOT) de 1.00, cifras que reflejan que convirtió la oportunidad más clara que tuvo. Además, realizó sus dos disparos dentro del área rival y sumó dos toques en el área contraria, demostrando su buen posicionamiento para finalizar las jugadas.

Aunque su participación en la construcción del juego fue limitada, Barría completó 2 de 3 pases (67%), incluyendo 2 de 3 pases acertados en el último tercio del campo, aportando precisión cuando entró en contacto con el balón. En total, registró apenas seis toques, pero cada uno de ellos tuvo impacto en el desarrollo ofensivo.

En defensa también colaboró al imponerse en 2 de los 4 duelos aéreos (50%) que disputó y cometió una falta, mostrando compromiso en la presión y la disputa física.

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Debut con derrota -

En Salvador, Renato Kayzer le dio los tres puntos al Vitória contra el Vasco da Gama, donde debutó en el banquillo el portugués Pedro Emanuel.

Kayzer, que había salido del banquillo en el segundo tiempo, aprovechó un despiste de la defensa vascaína para marcar el gol de la victoria en el minuto 79.

"Todavía nos estamos adaptando al nuevo entrenador", lamentó el vascaíno David.

"Los jugadores mostraron una gran voluntad de alterar el rumbo de los acontecimientos, de lo que sucedió en los últimos partidos", afirmó el nuevo entrenador del Vasco da Gama, que sustituye a Renato Gaúcho.

Con el resultado, el Vitória se aleja del descenso, que ahora tiene a cinco puntos, mientras que el Vasco sigue en zona de descenso.

La 19ª jornada del Campeonato Brasileño, la primera tras el parón por el Mundial, se disputará a lo largo de la próxima semana.

Palmeiras y Flamengo, los dos primeros clasificados, jugarán a domicilio el miércoles, el Verdão en Curitiba y el Mengão contra el Chapecoense.