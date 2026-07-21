Champions League | César Blackman vio acción en partido de cuartos de final

César Blackman debuta con el Slovan Bratislava en la ronda de clasificación de la Champions League ante el Iberia 1999 de Georgia.

Panamá/El panameño César Blackman vio acción con el Slovan Bratislava en el partido de ida de la ronda de clasificación de la UEFA Champions League, disputado en Georgia ante el Iberia 1999, encuentro que el conjunto eslovaco se llevó por marcador de 0-2.

Los goles del Slovan Bratislava llegaron en la primera mitad: el esloveno Andraz Sporar abrió el marcador al minuto 25, y el gambiano Alasana Yirajang amplió la ventaja al minuto 31. Blackman ingresó al terreno de juego al minuto 65 en reemplazo del propio Yirajang, sumando así minutos en la competición continental más importante a nivel de clubes en Europa.

Por su parte, el también panameño Cristian Martínez, quien se incorporó recientemente a las filas del Slovan Bratislava, no formó parte de la delegación que viajó a Georgia para este compromiso.

El vuelta será en territorio eslovaco

Con este resultado a favor, el Slovan Bratislava encara con ventaja el partido de vuelta ante el Iberia 1999, que se disputará el próximo 29 de julio en Eslovaquia, en la definición de esta llave de la ronda de clasificación de la Champions League rumbo a la fase de grupos.

Champions League: así se jugaron los partidos de ida de la ronda de clasificación en Europa

La ronda de clasificación de la UEFA Champions League repartió resultados por todo el continente en la jornada de partidos de ida. El Ararat-Armenia de Armenia recibió al Shamrock Rovers de Irlanda y se impuso por 2-0, mientras que en Georgia, el Iberia 1999 cayó 0-2 ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia, equipo en el que milita el panameño César Blackman.

En Suecia, el Mjallby superó 3-0 al Lincoln Red Imps de Gibraltar, y en Azerbaiyán el Sabah Baku derrotó 1-0 al KuPS de Finlandia. Desde Dinamarca, el Aarhus goleó 4-1 al Lech Poznan de Polonia, en uno de los resultados más contundentes de la jornada.

En Turquía, el Fenerbahce se impuso 1-0 al Gornik Zabrze de Polonia, mientras que en Suiza el Thun venció 1-1... por marcador de 1-1 ante el Dinamo Zagreb de Croacia. El Sturm Graz de Austria fue de los más goleadores de la fecha al derrotar 4-0 al Hearts de Escocia.

En las Islas Feroe, el Klaksvik igualó sin goles 0-0 ante el Kauno Zalgiris de Lituania. En Irlanda del Norte, el Larne cayó goleado 0-4 ante el Crvena Zvezda de Serbia, y en Islandia, el Vikingur Reykjavik perdió 1-2 frente al Hapoel Beer Sheva de Israel.

Todos los partidos de vuelta de esta ronda de clasificación se disputarán la próxima semana, con la definición de las llaves que avanzarán a la siguiente fase rumbo a la fase de grupos de la Champions League.